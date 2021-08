Deadpool 3 : Ryan Reynolds donne des nouvelles du film

En pleine promotion du film «Free Guy», actuellement en salles, Ryan Reynolds a donné quelques nouvelles du film «Deadpool 3» et de l’état d’avancement de la production.

L’acquisition par Disney de la 20th Century Fox avait fait naître une certaine crainte chez les fans de voir la manière dont la marque aux grandes oreilles allait gérer la suite des aventures de ce personnage pour le moins irrévérencieux, et la place qui lui serait donné dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), maintenant que toutes les adaptations Marvel sont réunies sous la même bannière (les studios Marvel, ndlr).

En janvier dernier, Kevin Feige, le président de Marvel Studios avait assuré que Deadpool connaîtrait une suite et qu’il serait bel et bien intégré au MCU. Les sœurs Lizzie Molyneux-Loeglin et Wendy Molyneux travaillent actuellement à l’écriture du scénario. Avec la supervision de Ryan Reynolds, qui incarne le héros à l’écran. Interrogé par le site américain Collider sur l’état d’avancement de la production, et la possibilité de voir le tournage débuter en 2022, l’acteur s’est montré plutôt encourageant.

Un tournage probable en 2022

«Nous travaillons activement sur son développement et cela commence à prendre forme. On est quel mois ? Août ? Pour un tournage en 2022 ? Les chances sont grandes. Je dirais 70 %», clame le comédien. «L’écriture du scénario est une tâche quotidienne. Il faut y consacrer du temps et prendre du recul, et je travaille avec les sœurs Molyneux dessus, et cela se passe à merveille. Elles sont toutes deux incroyablement talentueuses, et tellement intelligentes. Elles ont une compréhension totale de cet univers et savent comment prendre le contre-pied de ce que tout le monde attend. On s’amuse beaucoup», poursuit-il.

Les studios Marvel n’ont toujours pas fait d’annonce officielle concernant la mise en production de Deadpool 3, mais les fans peuvent se réjouir d’entendre Ryan Reynolds aussi enthousiaste sur le développement du projet. On peut légitimement espérer un début de tournage dans le courant de l’année 2022, pour une éventuelle sortie en salles en 2023, ou 2024.