Germinal : découvrez les premières images de la série

Le tout premier teaser de sa série Germinal, adaptation de l’œuvre d’Emile Zola, a été dévoilé.

Trente ans après le film de Claude Berry, France Télévisions a installé ses caméras dans les Hauts-de-France. Réalisée par David Hourrègues, à qui l’on doit les six premières saisons de Skam, cette version de Germinal est une co-production internationale, fruit de la collaboration entre la Raï (la télévision publique italienne) et Salto (la plate-forme de TF1, M6 et France Télévisions).

Le scénario est signé Julien Lilti (scénariste notamment de Family Business et du film Hippocrate réalisé par son frère Thomas). Il est annoncé que les six épisodes de 52 minutes poseront «un regard moderne» sur l’œuvre de Zola (1840-1902), et mettront l’accent sur les personnages secondaires du livre, en particuliers féminins.

La série conservera néanmoins l’époque, à savoir la fin du XIXè siècle. Le pitch : Etienne Lantier (incarné par l’acteur Louis Peres vu dans Mental) est enrôlé aux mines de Montsou. Il rencontre les Maheu et tombe amoureux de leur fille Catherine. Celle-ci est courtisée par Chaval, un ouvrier brutal. Quand la Compagnie des Mines baisse les salaires, Etienne, déjà révolté par cette misère, s’insurge. Rêvant de justice, il pousse à la grève. Les semaines s’écoulent, les grévistes affamés luttent, mais victimes d'une répression violente, se résignent à travailler...

Thierry Godard (Maheu), Alix Poisson (La Maheude), Guillaume de Tonquedec (Philippe Hennebeau), Natacha Lindinger (Mme Hennebeau), Sami Bouajila (Victor Deneulin), Stefano Cassetti (Souvarine), Valeria Cavalli (Mme Grégoire), Jonas Bloquet (Antoine Chaval), ou encore Marilou Aussilloux (Cécile Grégoire) font partie du casting.

Proposée en avant-première mondiale les 31 août et 1er septembre prochain au festival Séries Mania, la série Germinal devrait être programmée cet automne sur France 2.