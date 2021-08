Tout le monde veut prendre sa place : qu'est-ce que l'arrivée de Laurence Boccolini va changer ?

C’est aujourd’hui, à 12h, que Laurence Boccolini va succéder à Nagui à l’animation du jeu «Tout le monde veut prendre sa place». Avec quelques changements à prévoir pour les téléspectateurs.

Après le départ officiel de Nagui le 22 juillet dernier de «Tout le monde veut prendre sa place» après quinze années passées à l’animation, c’est Laurence Boccolini qui reprend les rênes du jeu de France 2 à partir de ce 9 août. Un défi auquel la maman de Willow s’est préparée en raison des critiques et des comparaisons dont elle va inévitablement faire l’objet.

«Présenter ce format n’est pas plus difficile que d’animer un autre jeu. En revanche, il est plus compliqué de venir après une personnalité telle que Nagui. Personne ne pourra le faire oublier. […] Certains ne manqueront pas de nous comparer. De toutes les façons, depuis deux ans, je ne suis plus sur les réseaux sociaux, sauf sur Instagram», confiait-elle récemment dans les colonnes de Télé 7 Jours.

Nouvelle animatrice, nouvelles règles

Que les fans de «Tout le monde veut prendre sa place» se rassurent. La dynamique générale du jeu de France 2 restera la même. Mais la production a tout de même opéré quelques modifications pour entamer cette nouvelle ère. Avec notamment un changement du logo de l’émission, ainsi qu’un nouveau décor avec «des pétales géants en forme de couronne de lauriers qui symbolisent l'excellence des champions», précise la chaîne dans un communiqué.

Le fauteuil rouge du champion présente un nouveau design, la scénographie au fil a été «revisitée pour mieux marquer la progression du jeu», les candidats seront désormais «disposés en arc de cercle», tandis que les lumières sur le plateau évolueront au gré des saisons.

Une nouvelle séquence fera également son apparition : la question pour tous, ou QPT, pour la première manche du jeu. Avec des questions qui seront posées simultanément aux six candidats, ce qui rendra beaucoup plus rare le fait qu’aucun d’eux ne puisse obtenir un point.

Selon la production, cette modification permettra de dynamiser le rythme de l’émission. «On va considérablement réduire la durée de la première manche, en passant d’une trentaine à une vingtaine de minutes. Et on veut renforcer la durée de la dernière, un moment où il y a plus d’enjeu et plus de téléspectateurs», précise-t-on dans un communiqué.