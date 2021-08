Catherine Zeta-Jones rejoint le casting de «Wednesday», la série de Tim Burton sur la famille Addams

Catherine Zeta-Jones rejoint le casting de «Wednesday», et incarnera le role de Morticia dans la série de Tim Burton sur la famille Addams.

Déclinée en huit épisodes, la série attendue sur Netflix suivra la fille de la famille Addams, Mercredi, durant ses années sur les bancs de l’école de la Nevermore Academy. Là-bas, elle va apprendre à maîtriser ses pouvoirs psychiques, tenter de contrecarrer une vague de meurtres qui terrorisent les habitants de la ville locale, découvrir le mystère surnaturel qui cause des problèmes à ses parents depuis 25 ans, tout ça en essayant de gérer ses relations pas toujours évidentes avec ses camarades.

C’est la comédienne Jenna Ortega (Jane the Virgin) qui incarnera cette adolescente cynique et morbide à l’écran. Elle succède à Lisa Loring, Christina Ricci et Chloë Grace Moretz dans le rôle.

Luis Guizman sera le patriarche de la famille Addams, Gomes. Tandis que Catherine Zeta-Jones prêtera ses traits à Morticia. La série sera pilotée par le duo Al Gough et Miles Millar (Smallville, Into the Badlands). Pour le moment, aucune information concernant la date de diffusion n’a été dévoilée.