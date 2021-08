Une famille en or de retour le 31 août... à 23h35

Après avoir surpris les téléspectateurs en annonçant l'arrivée de la saison anniversaire de Koh-Lanta dans la case du mardi soir, TF1 récidive en annonçant l’arrivée du revival de l’émission culte Une famille en or le mardi 31 août à… 23h35.

Coproduite par Fremantle et Ellimac Productions, cette nouvelle version présentée par Camille Combal n’aura donc pas les honneurs d’un prime, mais pourrait bénéficier de l’audience des fans de Koh-Lanta La Légende qui sera diffusée juste avant.

«C'est TF1 qui avait la volonté de relancer 'Une famille en or'. Ils m'ont sondé et j'ai accepté dans une version revue, avec la possibilité d'apporter beaucoup de nouveautés, avait expliqué il y a plusieurs mois Camille Combal à puremedias.com. C'est un jeu que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup regardé la version américaine. C'est un format qui est marrant, avec les familles, qui permet de parler de la vie quotidienne... Nous allons écrire les questions, et avoir des magnétos où je vais pouvoir retourner rigoler avec les gens dans la rue», avait-il ajouté.

Si le principe de base devrait plus ou moins rester le même que celui de l’émission présentée par Patrick Roy dans les années 1990 - à savoir faire se confronter deux familles qui doivent deviner les réponses qu’ont majoritairement données les Français à diverses questions pour tenter de décrocher une cagnotte (qui pourra s'élever ici jusqu'à 100.000 euros) - TF1 fait cependant savoir que la nouvelle émission prendra pas mal de libertés avec le concept original : «Nouveau décor, nouvel animateur, nouvelles questions… La seule chose qui ne change pas, c’est le titre ! Humour, magnétos sketchs, questions parfois insolites, TF1 a choisi Camille et ses équipes pour repenser intégralement l’émission en collaboration avec Fremantle».

En avril dernier, un teaser rappelant le film Jumanji avait été dévoilé.