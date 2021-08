«Untold : l'envers du sport» : premier épisode sur la bagarre générale en NBA entre les Pacers et les Pistons en 2004

La série documentaire «Untold : l'envers du sport» dévoile le premier de ses cinq épisodes sur Netflix à partir de ce 10 août. Un numéro consacré à la bagarre générale qui a éclaté lors de la rencontre entre les Pacers d’Indiana et les Pistons de Detroit, le 19 novembre 2004.

Cet événement reste, encore aujourd'hui, une cicatrice béante dans l’histoire récente de la NBA, la ligue de basketball nord-américain. Après une défaite en finale de conférence Est quelques mois auparavant, les Pacers d’Indiana retrouvaient, en ce jour du 19 novembre 2004, les Pistons de Detroit – champions en titre après leur victoire en finale face aux Lakers de Los Angeles – pour leur première confrontation de la nouvelle saison. Une rencontre sous-tension, les joueurs d’Indiana ayant à cœur de prouver leur supériorité sur le terrain du Palace d’Auburn Hills.

Dans la salle où se trouve plus de 20.000 fans surchauffés, les Pacers dominent leur adversaire, et semblent se diriger vers une victoire aisée. C’est alors que Ron Artest, ailier talentueux mais volatile d’Indiana, décide de faire une faute appuyée sur le pivot des Pistons, Ben Wallace. Ce dernier, qui vient d’enterrer son frère, s’emporte violemment. Les joueurs des deux équipes s’empoignent. Jusque-là rien d'anormal. Mais quand une bière vient s’écraser sur la tête de Ron Artest, qui se tient en retrait de la mêlée, allongé sur la table de marque, l’ailier perd son sang-froid au point de se précipiter dans les gradins afin de s’en prendre au fan qu’il soupçonne d’être le fautif. S’ensuit un chaos indescriptible qui changera le visage de la NBA à jamais.

Plus de 16 ans après les faits, la série documentaire Untold consacre son premier numéro à cette bagarre connue sous le nom de «Malice at the Palace» avec les témoignages de joueurs – Ron Artest, Stephen Jackson, Jermaine O’Neal, Ben Wallace, Reggie Miller – ainsi que de journalistes sportifs, de fans, de représentants des forces de l’ordre et du système judiciaire. À l’aide des vidéos inédites, cet épisode permet d’appréhender cet événement sous un nouveau regard, et de mieux comprendre les réactions des uns et des autres.

Des histoires singulières

Les téléspectateurs pourront découvrir les quatre épisodes suivants chaque semaine, avec notamment un épisode intitulé «Breaking Point» (7 septembre) qui reviendra sur l’histoire de Mardy Fish, un ami personnel d’Andy Roddick, qui déclara forfait juste avant son quart de finale de l’US Open 2012 face à Roger Federer en raison d’une crise d’angoisse invalidante. Le tennisman raconte son calvaire, et la manière dont il a réussi à se libérer de cette crise majeure avec l’aide de sa famille et de professionnels de la santé mentale.

La carrière de l’athlète Bruce Jenner (24 août), et son cheminement jusqu’à sa transition pour devenir une femme, l’histoire terrible de la boxeuse Christy Martin (17 août) et de sa relation destructrice avec son mari et entraîneur Jim Martin – qui est aujourd’hui derrière les barreaux pour avoir tenté de lui tirer dessus et de la poignarder en 2010 – ou encore le récit hallucinant d’une équipe de hockey (31 août) de ligue mineure, les Trashers de Danbury, achetée par un parrain de la mafia qui confiera la gestion des affaires à son fils de 17 ans (!!!) et qui sera réputée pour les bagarres à répétition instiguées par ses propres joueurs. Et l’échec inévitable de cette expérience dans sa globalité.