Vaimalama Chaves fait la promotion d’un sex-toy à utiliser pendant les règles : «Le plaisir féminin, c’est naturel»

Ce dimanche 8 août, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle aborde de manière totalement décomplexée le plaisir au féminin et ses sex-toys préférés pour l’aider à lutter contre les douleurs de règles.

«Rencontrez Sila et Ziggy Cup, vos nouveaux alliés pour profiter d'un temps rien qu'à vous», a-t-elle écrit en légende de sa publication qui met en avant Lelo, une marque dont les produits à usage intime l'aideraient à se détendre notamment lorsque ses règles sont douloureuses. «Tous les moments sont bons pour se faire du bien ! Même pendant ses règles», ajoute la Tahitienne de 26 ans.

Pleine d'humour, sa vidéo a reçu un grand succès chez ses abonnés : «Ça fait trop plaisir de voir ce genre de publications de plus en plus sur les réseaux, arrêtons les tabous» ; «Merci à toi de faire la promotion du plaisir féminin car c'est naturel», peut-on notamment lire dans les commentaires.

Ce n’est pas la première fois que le franc-parler de Vaimalama Chaves est salué par les internautes. Le 11 juillet dernier, elle avait posté des photos de ses vergetures et de sa cellulite pour prôner l’acceptation de soi et lutter contre le body shaming et la grossophobie, fléaux dont elle a été la victime durant sa jeunesse.