Ces 5 Youtubeurs qui ont mystérieusement disparu des réseaux

Depuis sa création en 2005, Youtube s'est considérablement développé, devenant un géant du numérique. La plate-forme a vu émerger d'innombrables vidéastes qui ont su, par leur contenu, attirer des milliers, et même des millions d'abonnés. Et si certains youtubeurs sont encore présents, d'autres se sont complètement évaporés.

Thefantasio974

Dès 2010, Il a été l'une des têtes d'affiches de la communauté de Minecraft, jeu vidéo le plus vendu au monde, en France. Tous les jours, TheFantasio974, «974», numéro du département de La Réunion, dont il est originaire, proposait des vidéos humoristiques en immersion dans le jeu d'aventure. Le tout devant 1,6 million d'abonnés sur sa chaîne.

En 2017, Gabriel Chevillard - de son vrai nom - a annoncé son retrait dans une vidéo toujours publique sur sa chaîne, après sept ans d'existence, pour s'occuper de sa vie de famille. Ses admirateurs peuvent toujours revoir ses sketchs en replay, avec une certaine nostalgie.

That Guy Who Camps

Aussi connu sous le nom de Jeff, «The Guy Who Camps» a disparu de Youtube en novembre 2013. Le vidéaste, qui se filmait en train de «camper», situation qui consiste à rester dans la même position lors d'un jeu de tir, n'a jamais révélé son identité à ses 326.000 abonnés, préférant une photo de son chien.

Not a car dog pic.twitter.com/87fwh4LzV3 — ThatGuyWhoCamps (@tgwmfc) June 6, 2021

FPS RUssia

Sur sa chaîne, Kyle Myers, alias «Dimitri» a testé des dizaines d'armes et d'explosifs. Mais en 2016, alors qu'il comptait 6 millions d'abonnés, il avait décidé d'arrêter sans donner de raison.

Son actualité est alors devenue plus trouble. En effet, Kyle Myers a été arrêté pour détention d'armes et de drogue.

YouTube: Yeaaahhhh we’re taking down channels with gun stuff involved FPS Russia: pic.twitter.com/1PJbQqjkCe — Vince (@Giamm_) March 26, 2018

DiabloX9

Benoît, alias «Diablox9» était une légende dans le gaming francophone. Le Suisse cumule plus de 253.000.000 millions de vues sur sa chaîne, consacrée aux jeux vidéo, plus précisément Battlefield et Call of Duty.

Projeté sur le devant de la scène, il est même devenu le premier Youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo à dépasser le million d'abonnés en 2012. Néanmoins, de cette notoriété, va naître un profond mal-être. En effet, Benoît va fortement souffrir du harcèlement en ligne alors que certains internautes l'ont accusé de jouer la comédie lors de la mort de son père.

Le Suisse tentera bien de faire un retour sur sa chaîne, en vain, l'univers qu'il connaissait et dans lequel il se sentait à l'aise a bel et bien disparu. Il a donc stoppé l'expérience.

Marina Joyce

Populaire dans l'univers du maquillage, Marina Joyce cumulait 2 millions d'abonnés sur sa chaîne. Mais dans ses dernières vidéos, ses followers se sont inquiétés de son comportement, parfois distrait. Ces derniers ont même ressenti de la douleur et un appel à l'aide.

Disparue plus d'une dizaine de jours en 2019, Marina a confié à sa communauté qu'elle voulait se reposer et que son copain allait prendre soin d'elle. Depuis, elle est revenue sur Youtube mais à un rythme moins soutenu qu'auparavant.