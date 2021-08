Une femme d'honneur : une grande actrice française s'était vu proposer le rôle avant Corinne Touzet

Si elle a incarné le rôle principal de la série «Une femme d’honneur» pendant onze saisons sur le petit écran, Corinne Touzet a révélé ne pas avoir été le premier choix de la direction artistique de TF1.

C’est au micro de la radio Europe 1 que la comédienne de 61 ans a expliqué à quel point ce rôle avait été une aubaine pour sa carrière, et la manière dont elle s’est retrouvée à interpréter le rôle d’Isabelle Florent, adjudant-chef et lieutenant d’une brigade de gendarmerie de Bourgogne malgré les réticences en interne. Finalement, c’est Etienne Mougeotte, le grand patron de TF1 à l’époque, qui insistera pour l’imposer au casting. Alors que la direction artistique souhaitait s’offrir les services de Sophie Marceau, ou d'une autre actrice française de premier plan.

«Ils avaient envie d’autres personnes que moi. Ils ont d’ailleurs proposé à des gens extrêmement célèbres comme Sophie Marceau et des noms que j’ai oubliés aujourd’hui. Pendant un an, ils ont cherché et puis personne n’avait envie de porter cet uniforme qui est quand même très difficile à porter», a expliqué avec émotion Corinne Touzet.