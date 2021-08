Vincent Lagaf' de retour sur TF1

Vincent Lagaf’ s’apprête à faire un retour remarqué sur TF1. Cette fois, ce n’est pas à l’animation d’une émission de télévision que les téléspectateurs le retrouveront, mais en tant que comédien.

L’animateur, qui avait quitté la chaîne en 2015 après l’échec colossal de l’émission Boom : Gagner ne tient qu'à un fil !, va donner la réplique à Laurent Ournac dans un épisode de Camping Paradis diffusé le 30 août prochain. Vincent Lagaf’ jouera le rôle de Jo Narboni, le directeur d’un cirque en déclin qui refuse de se remettre en question malgré les pertes financières de ses spectacles. Au même moment, son fils Timothée et son épouse se préparent à lancer une troupe plus moderne afin de mieux répondre aux attentes du public. Les tensions entre le père et son fils, et leur éventuelle réconciliation, seront au cœur de cet épisode.

Cette apparition de Vincent Lagaf’ dans une série à succès de TF1 lui permettra-t-il de retrouver sa place d’animateur au sein de la chaîne ? Rien n’est moins sûr. Après plusieurs années à l’écart, il avait réussi à rebondir à la tête de Strike ! sur C8, en 2018. Une main tendue par Cyril Hanouna, qui en était le producteur, au moment où Vincent Lagaf’ n’avait aucun contrat.

Mais l’émission avait été finalement déprogrammée en raison de ses propos polémique de l’animateur sur ses relations avec son ancien employeur. «Si TF1 me dit : ‘Ton idée d’émission de sports mécaniques nous branche, on la veut le dimanche après-midi’, j’y vais en courant. Je suis un vieux couple avec TF1, 25 ans ! Ce n’est pas parce qu’en ce moment je suis avec la voisine que je ne vais pas revenir au bercail», avait déclaré Vincent Lagaf’ sur RTL. L’animateur de 61 ans avait par la suite accepté de faire des apparitions dans Fort Boyard où il incarnait le personnage de Mégagaf.