Jarry menacé de mort et victime d'homophobie à cause de Koh-Lanta

Depuis que TF1 a annoncé que la prochaine saison de Koh-Lanta serait diffusée le mardi plutôt que le vendredi, l’animateur Jarry, dont la nouvelle émission Games of Talents s’installera le vendredi, dit recevoir des menaces de mort et des insultes homophobes.

Les fans de Koh-Lanta n’apprécient visiblement pas du tout que l’on modifie leurs petites habitudes. Et ne font pas dans la demi-mesure… Alors que la version All-Stars du jeu d’aventure sera lancée le mardi 24 août prochain, ces derniers ne cessent de critiquer la décision de TF1. Certains d’entre eux s’en prennent directement à Jarry, dont l’émission sera elle diffusée à partir du vendredi 27 août.

Dans une story Instagram, postée le 10 août, le présentateur raconte son calvaire, captures d’écran de quelques-unes des horreurs qu’il reçoit à l’appui et sur lesquelles on peut notamment lire : « Sale pé*é, à cause de toi vendredi, on se tapera ta m**de au lieu de 'Koh-Lanta'. Et mardi on ne pourra même pas regarder notre émission. Sale p****e, les t******s comme toi, on devrait les brûler vifs ».

L’animateur a donc été contraint de faire une mise au point : «Je vais remettre les choses au clair, mes amis. 'Game of Talents', mon émission qui arrive le 27 août, ne remplace pas 'Koh-Lanta', tout simplement parce que c'est que deux émissions. Après, il y aura d'autres émissions, donc je ne suis pas celui qui remplace 'Koh-Lanta' et qui le met le mardi », a-t-il d’abord expliqué, choqué par toute cette haine déversée. «Je reçois beaucoup de messages de haine et je trouve ça dommage. Je n'ai pas les mots. Je voulais juste vous dire que je n'étais pas responsable du fait que 'Koh-Lanta' soit diffusé le mardi soir. Et je m'en excuse. La communication de la chaîne aurait dû être mieux faite», a-t-il regretté.

La faute à une rentrée « chargée »

Invitée dans le Club de l’Eté sur Europe 1 ce lundi 9 août, Alexia Laroche-Joubert, la présidente d’Adventure Line Productions (la société qui produit Koh-Lanta), était revenue sur ce changement qui va chambouler les habitudes des fans. « TF1 m’en avait parlé l’année dernière et je ne vous cache pas que je leur avais dit non », a d’abord déclaré la productrice au sujet du passage du vendredi au mardi. «Mais cette année, s’il y avait eu une émission qui pouvait affronter un changement de case après 20 ans sur la case du vendredi, c’était justement cette série anniversaire (Koh-Lanta La Légende célèbre les 20 ans du programme, ndlr). TF1 connaît assez la puissance de la marque Koh-Lanta et son univers pour exceptionnellement changer les habitudes», avait ensuite expliqué Alexia Laroche-Joubert.

«Nous allons connaître une énorme rentrée, la plus grande depuis dix ans. Chaque jour de la semaine, nous aurons un événement et c'est la raison pour laquelle ‘Koh-Lanta’ est programmé dès le mardi 24 août», s'était de son côté justifié TF1 auprès du Huffpost.