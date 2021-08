Accusés de manquer d'hygiène, Mila Kunis et Ashton Kutcher publient une hilarante vidéo

Depuis qu’ils ont confié ne laver leurs enfants «que quand ils sont sales», les acteurs américains Mila Kunis et Ashton Kutcher sont sous le feu des critiques sur les réseaux.

Amusés par la «polémique» qu’ils ont suscitée, les deux stars ont ce jeudi 12 août répondu avec humour avec une vidéo postée sur Instagram.

On les y découvre tous les deux hilares dans leur salle de bain. L’acteur y fait mine de s’inquiéter du fait que ses enfants soient en train de prendre leur douche. «Tu mets de l'eau sur eux ? Tu essaies de les faire fondre ou quoi ?», lance-t-il à sa compagne Mila qui ne peut contenir un fou rire.

«Tu essaies de les blesser avec de l'eau ? C'est ridicule», poursuit Ashton Kutcher. «C'est la quatrième fois cette semaine. Leur huile corporelle va être détruite !», ajoute-t-il ensuite, faisant référence au film hydrolipidique – sorte de barrière naturelle de la peau contre les agressions et la sécheresse - qu’un trop grand nombre de toilettes peut endommager.

Trop ou pas assez se laver, telle est la question

La confession des deux stars fait débat. Dans leur sillage, d’autres célébrités se sont livrées sur leurs habitudes en la matière.

L’actrice Kristen Bell – l’épouse de Dax Shepard à qui Mila Kunis et Ashton Kutcher avaient confié le 19 juillet dernier ne laver leurs enfants Wyatt Isabelle, 6 ans et Dimitri, 4 ans, «que quand on peut voir la crasse sur eux» et ne se laver eux-mêmes que le visage, les aisselles et l’entrejambe quotidiennement - a révélé qu’elle attendait que ses deux filles de 8 et 6 ans «sentent mauvais» pour les mettre sous la douche : «En Californie, nous n’avons pas une tonne d’eau. Donc quand je me douche, je prends les filles avec moi et on utilise la même eau», explique-t-elle dans une interview au Daily Beast Live.

«Je crois fermement (…) que les bonnes manières et une mauvaise haleine ne vous mènent nulle part. Donc je fais ça. Mais je pense aussi que le fait de ne pas se laver aide vraiment à la préservation de notre peau et que nous nous lavons naturellement», a de son côté confié l’acteur Jake Gyllenhaal à Vanity Fair.

A ces amateurs de «toilettes de chat», s’opposent les maniaques de la proprété parmi eux Carbi B, Dwayne Johnson ou encore Jason Momoa, qui ont eux aussi pris part au débat sur la fréquence et la manière de se laver qui agite actuellement la Toile. «Wassup avec des gens disant qu’ils ne se douchent pas ?» a tweeté la première à côté d’un emoji avec un sourcil levé, ajoutant: «Ça donne des démangeaisons.».

« Je ne lance aucune mode. Croyez-moi, je me douche », a révélé Jason Momoa à Access Hollywood. « Je suis Aquaman. Je vis dans la putain d’eau. Ne vous inquiétez pas. Je suis Hawaïen et recouvert d’eau salée », s’est amusé à ajouter l’acteur de Game of Thrones.

Quant à Dwayne Johnson, sa petite routine quotidienne s’élèverait à trois douches. «Je prends une douche (froide) en sortant du lit pour commencer ma journée. Douche (tiède) après mon entraînement avant le travail. Douche (chaude) après être rentré du travail», a même fièrement détaillé The Rock sur Twitter.

«Avant même que vous ne demandiez : dans cette maison, nous nous baignons», a tweeté avec malice l'actrice Jodie Turner-Smith…

Qu'en disent les spécialistes ?

La question fait aussi débat au sein de la communauté scientifique. Il semble néanmoins établi qu’il ne faille ni se doucher trop souvent, ni trop peu. Ainsi si les activités physiques ne sont pas trop intenses au cours de la journée (donc que la transpiration est modérée), une douche tous les deux jours suffirait à ne pas dégager de mauvaises odeurs et à prendre soin de son épiderme. Les pieds feraient cependant exception et un lavage quotidien, pratique sportive ou pas, serait recommandé. Quant aux enfants, de nombreux dermatologues conseillent de ne les laver qu’un jour sur deux.

Pour comparer nos habitudes à celles de nos semblables, un sondage réalisé par BVA-Doméo-Presse régionale «sur les Français et l’eau» en 2015 avait rapporté que seulement 57% des Français prenaient des douches tous les jours, 24% un jour sur deux et 11% un jour sur trois. Les 8% restants se douchant encore plus rarement…