Affaire conclue : Pierre-Jean Chalençon s'en prend à nouveau à l'émission sur Twitter

Pierre-Jean Chalençon ne manque jamais une occasion de critiquer «Affaire Conclue», l’émission de France 2 dont il a été évincé en juin 2020 après avoir enchaîné les polémiques sur les réseaux sociaux.

C’est ce jeudi 12 août que le collectionneur a découvert, à sa grande surprise, une rediffusion d’un épisode du programme dans lequel il est présent. «Et hop, merci à France 2, je dois manquer», a-t-il écrit sur Twitter avec une capture d’écran à la clé.

Et hop :))) merci a france 2 :)))) je dois manquer …… pic.twitter.com/DUNIkz2xiT — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) August 12, 2021

Interpellé par un internaute lui indiquant qu’«Affaire conclue» a perdu de son dynamisme depuis son départ, Pierre-Jean Chalençon en a profité pour en remettre une couche sur la manière – catastrophique à son sens – dont il a été traité par la production de l’émission.

«Je suis sur de nouveaux projets. J'ai été traité d’une manière inadmissible… honte à eux ! Avoir fait le succès de cette émission et voir comment elle tourne… bref c’est comme ça ! Même Sophie Davant en a fait le constat ! C'est vous dire !», lâche-t-il.

Pierre-Jean Chalençon n’en ai pas à sa première critique d’«Affaire conclue». En avril dernier, il s’était montré très sévère à propos de la nouvelle formule de l’émission dans les colonnes de Télé Loisirs.

«'Affaire conclue' ne me manque pas, par contre, l’ambiance des tournages me manque. Mais quand je vois ce que l’émission est devenue, rien ne me manque ! (rire) On ne reconnaît plus les acheteurs tellement il y en a, c’est surjoué et le dernier prime-time s’est pris une gamelle dans les audiences !», s’amusait-il.