Danse avec les Stars : Christophe Licata se confie sur l'arrivée de son épouse dans l'émission

En couple à la ville, les danseurs professionnels Christophe et Coralie Licata seront des adversaires dans la prochaine édition de Danse avec les Stars qui sera diffusée cet automne sur TF1.

Bien connu des fans du concours animé par Camille Combal, Christophe Licata verra en effet son épouse faire cette année son arrivée dans le show. Le visage de la jeune femme ne sera toutefois pas tout à fait inconnu des fidèles de l'émission, puisqu’elle a déjà participé à plusieurs chorégraphies collectives lors des éditions précédentes. Mais cette fois-ci, c’est en duo avec une des personnalités qu’elle sera officiellement en compétition. Coralie Licata a été recrutée pour remplacer Denitsa Ikonomova qui prendra quant à elle ses nouvelles fonctions de jurée.

Dans une récente publication postée sur Instagram Christophe Licata confie à propos de son épouse et mère de son petit garçon Livio : « C'est une danseuse exceptionnelle, une concurrente redoutable... Mais c'est ma femme ». De quoi pimenter un peu la compétition.

Pour l’heure, on ignore avec qui les deux danseurs seront en binôme. Danse avec les Stars verra s'affronter sur le parquet les comédiens Jean-Baptiste Maunier (Les Choristes), Gérémy Crédeville, Lucie Lucas (Clem) et Aurélie Pons (Ici tout commence), les chanteurs Lââm, Wejdene, Tayc, et Bilal Hassani, l'humoriste Lola Dubini, le Youtubeur Michou, la danseuse burlesque américaine Dita Von Teese et l’ancien aventurier de Koh-Lanta Moussa.