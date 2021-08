VIDEO : Kit Harington se lâche sur le plateau de Jimmy Fallon et chante «Drops of Jupiter»

Kit Harington n’est pas connu pour ses talents de chanteur. Mais le comédien révélé dans «Game of Thrones» n’a pas hésité à donner de la voix dans l’émission de Jimmy Fallon pour interpréter le titre «Drops of Jupiter» du groupe Train.

Selon Jimmy Fallon lui-même, cela faisait des années que la production souhaitait mettre en place cette séquence baptisée «Straight Up Goes For It» où un invité viendrait chanter le morceau devant les caméras. L’animateur reconnaît toutefois qu’aucune personnalité – dont certaines possédaient pourtant un réel talent pour la chanson – n’a accepté jusqu’alors de se plier à l’exercice.

C’est finalement Kit Harington qui a inauguré la séquence. «Il ne joue pas du piano (c’est un playback, ndlr) et ne sait pas vraiment chanter… il le fait parce qu’il est cool et ne se prend pas au sérieux, et il comprend», s’enthousiasme Jimmy Fallon avant la performance du comédien sur Drops of Jupiter.

Sur YouTube, les commentaires des internautes sont unanimes. Kit Harington a fait preuve de courage en acceptant la proposition de Jimmy Fallon, et s’est montré plus qu’à la hauteur malgré quelques défauts dans sa voix. Tous ont été emballés par l’énergie du comédien sur scène. Et nous aussi.