20 ans de Koh-Lanta : épreuves, poteaux, feu, apnée... Tous les records du jeu d'aventure

Seront-ils pulvérisés ? A l'occasion de l'édition anniversaire de Koh-Lanta, qui sera diffusée à partir du mardi 24 août, retour sur les records les plus impressionnants réalisés dans le cadre du mythique jeu d'aventure.

Koh-Lanta célèbre cette année ses 20 ans d’existence. 20 ans d’aventure à la dure qui ont poussé les candidats à se dépasser et à réaliser quelques exploits que pourraient, à en croire Denis Brogniart, bien balayer les 20 participants de Koh-Lanta La Légende, saison qu'il promet très «spectaculaire».

«Les épreuves de cette nouvelle édition sont extraordinaires et la victoire se joue parfois au dixième de seconde près, explique l’animateur. On est presque obligé de revoir les images pour savoir qui l’emporte tant le résultat est serré ! Des records vont être battus aussi bien par des hommes que par des femmes, et même pulvérisés. C’est l’un des éléments marquants de cette saison », a-t-il ajouté.

Pour l’heure, voici par qui les records* de l’émission sont actuellement détenus :

Record de victoires de l’aventure

Clémence est l’unique aventurière à avoir remporté 2 fois Koh-Lanta (2005 et 2018).

Record de victoires dans les épreuves individuelles

Claude : 17 victoires



Teheiura : 15 victoires



Jade : 8 victoires

Record de victoires à l’épreuve des poteaux

Jade a remporté 2 fois l’épreuve des poteaux (2007 et 2009).



Pascal a remporté 2 fois l’épreuve des poteaux (2016 et 2018).



A noter que ce n’est qu’à partir de la deuxième saison que l’épreuve des poteaux a été mise en place et qu’ils ont évolué au cours des années.

Record sur les poteaux

5h16 : Amel saison 2



4h30 : Jade saison 7

Record des chutes les plus rapides sur les poteaux

Francis (saison 5) et François-David (saison 6), en moins de 2 minutes.

Record de rapidité à l’orientation

2008 : Frédéric en 20 mn



2016 : Pascal en 33 mn

Record de l’épreuve la plus longue de l’histoire de l’émission (hors trek)

2007 : L’orientation. 7 heures le 1er jour et 3 heures le lendemain. Les concurrents ont dormi sur le site de l’orientation pour continuer le lendemain.

Record du feu

2014, Homme : Marc, en 2 minutes.



2014, Femme : Sara a fait le feu en plusieurs jours, mais reste la seule et unique femme à avoir fait du feu.



2018 : Ludovic réussit à faire le feu 2 fois dans une même saison, en moins de 24h.

Record de poids perdu

2011 : Olivier perd 19kg en 24 jours d’aventure.



2015 : Steve perd 19kg en 26 jours d’aventure.

Record de durée de vie sur le camp sans feu

2018 : 11 jours sans feu pour les rouges.

2012 : 10 jours sans feu, toujours pour les rouges.

Record d’apnée

2008 : Christopher avec 3’12



2015 : Nicolas avec 3’10

Record sur l’épreuve du paresseux

Homme : Claude avec 3h11



Femme : Frédérique Jossinet avec 2h30

*Source : TF1.