Koh-Lanta : Denis Brogniart révèle ce qu'il dirait à ses enfants s'ils voulaient participer

Les téléspectateurs retrouveront Denis Brogniart à l’animation de «Koh-Lanta : La Légende» dans quelques jours sur TF1 avec les candidats les plus emblématiques de l’émission. Mais que dirait-il si un de ses quatre enfants souhaitaient participer au jeu d’aventure ?

C’est la question qui lui a été posée, et à laquelle il a évidemment répondue, par nos confrères du magazine Télécâble Sat Hebdo. «Vas-y», lance sans hésitation l’animateur de Koh-Lanta. Selon lui, si Dimitri, Lili, Violette ou Blanche venaient à lui poser la question, cela ne pourrait se faire sur un coup de tête. Mais le résultat d’une profonde réflexion et l’expression d’une réelle envie de se dépasser. «Pour annoncer une telle chose, il faut l'avoir mûrement réfléchi, il y a une réflexion et une motivation. Qu'il fonce et se donne à cent pour cent pour ne rien regretter», précise Denis Brogniart.

Bien évidemment, pour le moment, il n’est pas question pour ses enfants de tenter leur chance dans l’émission. L’aîné, Dimitri, est âgé de 20 ans.

L’animateur est également le père de trois filles nées d’une seconde union, les jumelles Lili et Violette, 16 ans, et la petite dernière, Blanche, 14 ans.

Malgré leur lien avec Denis Brogniart, si jamais ils décidaient de tenter l’aventure, il leur faudrait passer - quoi qu’il arrive - l’épreuve des castings. Et obtenir le feu vert de la production du jeu d'aventure dirigée par Alexia Laroche-Joubert. Un parcours semé d’embûches qui démontre la chance exceptionnelle des candidats sélectionnés à chaque édition.