The Crown saison 4 : Lady Diana (Emma Corrin) chante dans une scène coupée au montage

Une scène coupée au montage de la saison 4 de «The Crown» dans laquelle on peut voir Lady Diana – incarnée par Emma Corrin dans la série – interpréter le morceau «All I ask of you» de The Phantom of The Opera vient d’être mise en ligne par Netflix.

La saison 4 de The Crown se concentrait, en partie, sur la rencontre ainsi que les premières années de mariage entre le prince Charles et Lady Diana. Au fil des épisodes, les téléspectateurs sont plongés dans les remous d’une relation qui s’étiole inexorablement à mesure que les années passent. Au point que leur séparation semble inévitable, et ce malgré le mécontentement que cela génère au sein de la famille royale britannique.

La scène dévoilé par Netflix – qui n’est donc pas présente dans la version finale de la série – voit Lady Di mettre une VHS dans un magnétoscope pour regarder un enregistrement de sa performance sur scène de «All I ask of you» de la pièce The Phantom of The Opera.

Détail amusant, c’est justement grâce à cette chanson qu’Emma Corrin a réussi à obtenir le rôle de Diana Spencer dans la série en interprétant cette chanson lors de son audition. Ce qui n’avait pas manqué d’impressionner la production en charge du casting.

C’est dans l’épisode 9 de la saison 4 qu’on peut trouver une allusion à cette performance de Lady Diana, au moment où Charles reçoit la fameuse VHS, et la visionne. Sans être ému plus que cela. «C’était monstrueux», peut-on l’entendre dire à sa sœur, la princesse Anne, un peu plus tard.