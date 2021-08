Game of Thrones : Jason Momoa interdit à ses enfants de regarder la série

Quand on est un acteur célèbre, il peut être plaisant de faire découvrir ses anciens rôles à ses enfants. Ou pas. Comme l’a découvert Jason Momoa avec ses deux filles.

Le compagnon de la comédienne Lisa Bonet – avec laquelle il a eu deux enfants, Lola, 14 ans, et Nakoa-Wolf, 12 ans – s’est récemment confié à la radio australienne sur les fictions dans lesquelles il joue qu’il autorisait ses filles à regarder. L’interprète de Khal Drogo dans Game of Thrones avoue n’avoir aucun problème avec le fait de les laisser voir ses récents films, comme Aquaman, Dune ou Sweet Things. Cependant, il se montre réticent à l’idée qu’elles puissent découvrir certains de ses anciens rôles. Principalement Baywatch : Hawaii, série dérivée d’Alerte à Malibu dans laquelle il incarnait un jeune sauveteur entre 1999 et 2001. Un rôle qui, selon lui, a nui à sa carrière.

«Elles peuvent voir plein de choses que papa fait. Mais les trucs du début de ma carrière, il n’y a pas moyen (…). Il est interdit de prononcer le mot commençant par un B à la maison. Ce truc n’est jamais arrivé», s’amuse-t-il. Jason Momoa a également confirmé avoir refusé que ses filles regardent Game of Thrones, «même si cette série est fantastique». Une sage décision si on considère leur âge, et les scènes de sexe et de violence contenues dans la série qui l’a rendu célèbre.

Jason Momoa est en revanche ravi de constater que ses filles adorent le voir incarner le personnage d’Aquaman à l’écran – dont il tourne actuellement la suite, Aquaman and The Lost Kingdom, à Londres – et qu’elles sont fans du film Justice League.