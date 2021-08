«Star Wars Visions» : la première bande annonce dévoilée

Diffusée à partir de fin septembre sur la plate-forme Disney+, la nouvelle série animée «Star Wars Visions» se dévoile dans une première bande annonce explosive.

D'une durée de près de deux minutes, ces premières images donnent un aperçu réussi de cette série d'un genre un peu particulier, adaptée de la saga. Alors que neuf histoires originales attendent les fans, cette bande annonce inédite illustre la richesse créative de l'animation japonaise à travers des styles graphiques très marqués. C'est aussi un juste retour des choses, tant Star Wars s'est inspiré des Chanbaras, ces fameux films de sabres venus du Japon.

Stars Wars au pays du soleil levant

Comme l'explique James Waugh, vice-président de la société de production, « Lucasfilm s'est associé à sept des meilleurs studios d'animation japonais, qui utilisent leur propre style d'animation et de narration, pour réinterpréter l'univers Star Wars». Aux commandes, on trouve ainsi Trigger (2 épisodes), Science Saru (2 épisodes), Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, , Kinema Citrus et Production IG.

Dynamique, efficace, entraînante et mettant évidemment en scène les personnages cultes de la saga, elle dévoile un univers ultra graphique. Ce nouveau projet, diffusé dès le 22 septembre sur Disney+, offre un nouveau regard original sur la saga intergalactique.