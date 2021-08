The Crown saison 5 : les premières images du «nouveau» Prince Charles divisent

A peine dévoilées, les premières images des acteurs qui camperont Charles et Diana dans la saison 5 de The Crown, font parler d’elles.

Alors que Netflix a présenté hier, mardi 17 août, les deux acteurs qui remplaceront à l’écran Josh O’Connor et Emma Corrin dans les rôles de Charles et Diana, le casting divise. Si le choix de l’australienne Elizabeth Debicki fait l’unanimité, celui de Dominic West suscite de nombreuses réactions sur Twitter.

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE — The Crown (@TheCrownNetflix) August 17, 2021

«J'adore Dominic West en tant qu'acteur. Le faire incarner Charles ?», s’interroge un internaute. «Je ne sais pas quoi penser du très séduisant Dominic West qui incarne le prince Charles», écrit un autre. «Je suis désolé mais Dominic West n'est pas un bon choix pour le prince Charles», surenchérit un dernier.

Son physique en question

La cause de ces doutes ? Le physique avantageux de l'acteur de 51 ans et l'absence de la moindre ressemblance avec le Prince Charles sont largement critiqués, relançant le débat d'une nécessaire ressemblance dès lors qu'il s'agit de camper des personnages ayant existé.

«Elizabeth Debicki en Diana, ça marche ! Charles - ils sont très généreux, non ?», «Diana est parfaite, mais est-ce censé pour Charles ? Il ne lui ressemble en rien !!», «Ne ressemble même pas de loin à Charles ! Il n'a jamais été aussi beau», «La prochaine fois, choisissez pour votre série un modèle plus approprié», «Le dernier prince Charles va me manquer, grande performance et ressemblance», peut-on lire parmi la foule de réactions. L'acteur peut toutefois compter sur le soutien de fans.

Le jeu avant tout

Car si plusieurs internautes soulignent la lourde tâche qui attend Elizabeth Debicki et Dominic West en reprenant les rôles de Diana et Charles, brillamment tenus par Emma Corrin et Josh O’Connor la saison dernière, la confiance règne malgré tout. «Josh et Emma ont placé la barre très haut, je suis convaincu que Dominic et surtout Elizabeth ont atteint et dépassé cette barre», avance un utilisateur de Twitter.

Et ils sont nombreux à miser sur le jeu des acteurs. «Dominic est un acteur brillant, donc c'est tout ce qui compte. Il faut arrêter de se focaliser sur la ressemblance. Claire Foy et Vanessa Kirby ne ressemblent en rien à Queen Elizabeth II ou Margaret, elles ont quand même mangé les rôles !», souligne un internaute. Même certains sceptiques accordent à Dominic West le bénéfice du doute. «Le choix de Diana est bon ... la photo de Charles euh, mais la couronne n'a pas encore déçu alors peut-être que le jeu d'acteur me le vendra». Verdict, courant 2022.