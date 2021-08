Koh-Lanta, La Légende : Laurent Maistret a été déçu par certains candidats de la version all-stars

Laurent Maistret est l'un des aventuriers les plus emblématiques de Koh-Lanta. Présent dans la version «all-stars» de l’émission, le vainqueur de l’édition 2014 a fait part de sa déception vis-à-vis de l’attitude de certains candidats.

Dans un entretien accordé à Télé Star, Laurent Maistret – qui avait participé à Koh Lanta : Raja Ampat en 2011 où il avait échoué sur les poteaux avant de s’imposer en 2014 dans La Nouvelle Édition trois ans plus tard – était impatient de se mesurer aux meilleurs dans la version all-stars du jeu d’aventure de TF1. Mais celui qui a également remporté la 7e saison de Danse avec les stars a été déçu de découvrir des candidats décidés à ne faire «aucune erreur» afin d’aller le plus loin possible.

«Je ne voulais pas être invisible, je n'avais pas envie d'être le suiveur, le mouton. Je voulais être un joueur», dit-il. «Certains faisaient très attention à leur image, ce qui m'a un peu déçu. Je les comprends mais en termes de jeu... J'espérais que les gens fassent du jeu, prennent du plaisir à faire Koh-Lanta, à faire de la stratégie. J'espérais qu'il y ait de la personnalité», poursuit Laurent Maistret.