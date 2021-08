Foundation : une nouvelle bande annonce à couper le souffle pour la série évènement

La dernière bande annonce de «Foundation» laisse entrevoir une série de science-fiction grandiose sur le monde futuriste adaptée du roman culte du maître du genre, Isaac Asimov.

Avec une première saison déclinée en 10 épisodes (une saison 2 a déjà été commandée, ndlr) pilotée par David S. Goyer, coauteur de la trilogie Batman par Christopher Nolan, et Josh Friedman, scénariste d'Avatar 2, «Foundation» voit le comédien Jared Harris (Chernobyl) incarner le docteur Hari Seldon, un éminent mathématicien spécialiste en psycho-histoire – une science capable d’anticiper les grandes crises – dont les travaux viennent d’annoncer la chute sanglante de l’humanité.

Une nouvelle qui n’enchante guère ceux qui règnent sur un Empire galactique constitué de millions de planètes. Dans le but de sauver la civilisation des ténèbres, Hari Seldon, aidé par Salvor Hardin (Leah Harvey), va devoir se confronter à de nombreux obstacles dans l’espoir de sauvegarder la culture de l’humanité.

Dotée de moyens dignes des plus grands blockbusters au cinéma, «Foundation» mettra en ligne ses trois premiers épisodes le 14 septembre prochain sur Apple TV+. La plate-forme de streaming espère, avec cette série événement, booster le nombre de ses abonnés.

«En grandissant, j’ai dévoré "Foundation" et rêvé de le voir un jour à l’écran – mais un long métrage ne semblait pas assez grand pour embrasser l’ambition. Grâce au paysage plus étendu du streaming et à un partenariat précieux avec Apple et Skydance, nous sommes en mesure de porter la série à l’écran d’une manière qui lui rende vraiment justice», a déclaré le showrunner David Goyer dans un communiqué publié en juin dernier.