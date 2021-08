Le sociologue et essayiste Mathieu Bock-Côté sur CNEWS à partir du 23 août

Le sociologue et essayiste québécois Mathieu Bock-Côté rejoindra CNEWS à partir du 23 août prochain en tant que chroniqueur dans plusieurs émissions de débat. Il lancera également un nouveau rendez-vous hebdomadaire «Il faut en parler» orchestré par Thomas Lequertier.

Une émission à découvrir sur la chaîne d’information en continu à partir du samedi 28 août, à 20h, durant lequel Mathieu Bock-Côté et ses invités proposeront un décryptage de l’actualité, mais aussi une analyse des enjeux fondamentaux qui secouent les sociétés occidentales des deux côtés de l’Atlantique.

«Il s’agira (…) de penser l’histoire qui se fait, de dévoiler, derrière le chaos des événements et le brouillard des controverses artificielles, les véritables enjeux, qui trop souvent, se présentent morcelés dans la vie publique. Nous entrons dans une nouvelle époque : il s’agira de la nommer pour apprendre à s’y situer, loin des idéologies obligatoires et du politiquement correct qui étouffent la vie des idées comme la vie de la cité», précise Mathieu Bock-Côté dans un communiqué.

Dans un entretien accordé récemment au site québécois Le Journal de Montréal, la nouvelle recrue de CNEWS affirme avoir obtenu carte blanche de la part de la direction. «Je choisis les thèmes que j’ai envie d’aborder. Ça part des questions qui m’habitent. Je pourrais parler du phénomène woke, des questions d’identité, de l’avenir des différentes familles politiques en France», explique celui qui considère cette opportunité comme «un honneur». «Il y a beaucoup d’enthousiasme, mais un petit peu de trac. C’est quand même un environnement nouveau, un défi», concède le sociologue de 41 ans.

Également présent sur Europe 1

En plus d’être présent sur l’antenne de CNEWS en tant que chroniqueur, débatteur, et analyste, Mathieu Bock-Côté participera également à l’émission Le Grand Rendez-vous sur Europe 1, dont l’animation est assurée par Sonia Mabrouk. Une collaboration qui enchante l’auteur du livre La Révolution racialiste et autres virus idéologiques (ed. La Cité).

«C’est une femme journaliste que j’admire. Elle est d’une intelligence foudroyante. Quand elle m’a proposé une collaboration, je n’ai pas hésité», confie-t-il au site québécois. Les auditeurs d’Europe 1, et les téléspectateurs de CNEWS (où l’émission est co-diffusée, ndlr), pourront découvrir sa première apparition dans Le Grand Rendez-vous le 29 août prochain, à 10h.