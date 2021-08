Samuel Etienne : il a refusé d'animer une émission par amour pour Questions pour un champion

Invité du Club de l’été sur Europe 1, Samuel Etienne a révélé s’être vu proposer l’animation de la nouvelle formule de Télé Matin sur France 2. Une proposition que l’animateur a refusé en raison de son amour pour Questions pour un champion.

Car pour le groupe France Télévisions, il était impossible de voir Samuel Etienne assurer l’animation de deux rendez-vous. «J’ai eu la chance de me voir proposer l’aventure Télématin. Mais on m’a demandé de choisir : ‘Il faut que tu arrêtes Questions pour un champion’. Et là, j’ai dit ce n’est pas possible», explique-t-il à Thomas Isle.

Un refus que l’animateur – qui a succédé à Julien Lepers à l’animation du célèbre jeu télévisé en février 2016 – justifie par le sens des responsabilités qu’il ressent vis-à-vis de l’émission, des téléspectateurs, et de tous ceux qui travaillent dessus. «Je l’ai accepté un peu comme une mission, celle de faire durer ce jeu et cette belle histoire qui a commencé avec Julien Lepers le plus longtemps possible. (…) C’est une responsabilité parce que le public tient à ce jeu, il ne veut pas le voir disparaître, a-t-il expliqué. Il y a des équipes, les gens qui écrivent des questions sont parfois là depuis 30 ans. C’est une famille, le public, l’équipe et je n’arrêterai jamais de moi-même ce jeu», précise Samuel Etienne.

Samuel Etienne dans le Club de l'été : "Je n'arrêterai jamais de moi-même de présenter 'Questions pour un champion' !" pic.twitter.com/oFTl88BXsM — Europe 1 (@Europe1) August 20, 2021

Si Julien Lepers reste, encore à ce jour, très sensible à propos de son éviction de Questions pour un champion, et son remplacement par Samuel Etienne, les fans du jeu télévisé savent désormais qu’ils sont entre de bonnes mains, l’animateur assurant vouloir animer l’émission jusqu’au moment où ce sera à son tour de «passer le flambeau».