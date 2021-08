On The Verge : la série événement de Julie Delpy le 6 septembre sur Canal+

Nouvelle création originale de Canal+, «On the Verge» marque la première incursion de Julie Delpy dans le monde des séries. Avec un récit captivant sur le quotidien de quatre amies, en pleine crise de la quarantaine à Los Angeles.

Les téléspectateurs retrouvent Julie Delpy dans un registre où elle excelle, celui de la comédie existentielle. Dans On the Verge, elle parvient – avec un humour ravageur – à traiter à la fois des tracas de ces quatre amies se trouvant à un tournant de leur vie de femmes, tout en portant un regard critique sur la société américaine, avec une dimension politique totalement assumée. Mais toujours traitée avec subtilité.

Cette série est également un moyen pour la réalisatrice de Two Days in Paris (2007), et de sa suite Two Days in New York (2012), de mettre en scène des personnages féminins quadras et quinquas, sans tomber dans les clichés qui leur sont trop souvent attribués dans les fictions.

«Je voulais parler de femmes de plus de 40 ans qui sont vibrantes, pleines de vie et qui ont encore un avenir ! Car, aux États-Unis notamment, une femme qui a atteint la cinquantaine, peut rapidement être mise au placard, même si c’est elle, comme dans la série, qui fait bouillir la marmite. Et c’était important de montrer que pour ces femmes, qui s’inspirent d’amies à moi, la vie continue, qu’elles peuvent rebondir, qu’il n’y a pas de fatalité. Ce n’est pas parce qu’on ne peut plus faire d’enfants qu’on n’a plus de fonction sur cette planète», explique Julie Delpy dans un communiqué.

Quatre amies en pleine midlife crisis à LA, un portrait impertinent de la société américaine, le tout avec une bonne dose d'humour...





Ce sont les ingrédients de #OnTheVerge, la première série de Julie Delpy à voir en septembre. — CANAL+ (@canalplus) August 19, 2021

Le synopsis de On the Verge : «Dans un Los Angeles pré-Covid, quatre amies en pleine midlife crisis tentent de jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour Justine, cheffe française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste débordée, Ella, avec ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmin, qui tente de sortir d’un congé maternité de 12 ans, le quotidien est un numéro d’équilibriste le plus souvent rock’n’roll !»

Déclinée en 12 épisodes d’une trentaine de minutes, On the Verge sera à découvrir à partir du 6 septembre prochain sur Canal+, et sur la plate-forme de streaming myCANAL. Avec Julie Delpy, Alexia Landeau, Elisabeth Shue, Sarah Jones, Mathieu Demy, et Giovanni Ribisi.