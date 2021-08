Comment savoir si une carte Pokémon est fausse ?

Avec des montants pouvant dépasser les dizaines de milliers d'euros chez certains collectionneurs et spéculateurs, la flambée des prix qui accompagne les cartes Pokémon attise aussi l'appétit des faussaires. Voici nos conseils pour reconnaître une fausse carte.

Avant de débourser plusieurs dizaines ou centaines d'euros auprès d'un vendeur, prenez le temps de vérifier les points suivants. Dans tous les cas, avant d'acheter une carte onéreuse, préférez une remise en main propre lorsque c'est possible. Si vous achetez la carte à distance, certains détails peuvent vous aidez à repérer une contrefaçon tandis que les cartes authentifiées et complétées d'une gradation par un organisme certifié comme PCA Grade ou MTG Grade devraient aider à conforter votre confiance.

Regarder la qualité du carton

Si vous pouvez prendre la carte en main, il est tout d'abord intéressant de voir la qualité du carton utilisé. Pour faire la comparaison au toucher, emmenez donc une vraie carte de votre collection avec vous. Les fausses cartes utilisent souvent un procédé de coupe moins précis que les vraies cartes pokémon. Ainsi lorsque vous passez votre doigt sur la tranche et l'épaisseur de la carte, certaines fausses cartes présentent alors un effet parfois granuleux. Cela ne se produit pas avec une vraie carte qui reste bien lisse sur toute la tranche. Ce point peut être d'autant plus déterminant si le vendeur présente sa carte comme étant neuve. En outre, le carton d'une carte authentique est plutôt résistant lorsqu'on le manipule sans trop forcer. Si vous avez une vraie carte avec vous faite la comparaison avec la carte que vous allez acheter. Une fausse carte est souvent moins résistante et plus souple.

Comparer les couleurs du verso de la carte

Toujours muni de votre carte authentique vous pouvez la mettre à côté de la carte à vérifier en retournant les deux cartes sur leur verso. Toutes les cartes Pokémon possèdent le même logo et la même couleur sur leur dos. Toutefois les fausses cartes peuvent avoir tendance à présenter des détails d'impression légèrement différents. Comparez ainsi la couleur avec un vraie carte récente. Les fausses cartes peuvent par exemple présenter un violet ou un mauve moins francs. Une loupe permet également de voir parfois des variations dans les détails de la tornade qui entoure la pokéball centrale.

Vérifier les fautes d'orthographe et l'écriture

Détail important pour les chasseurs de fausses cartes, un indice peut mettre la puce à l'oreille : l'orthographe. En effet, beaucoup de fausses cartes sont parfois imprimées sans que l'imprimeur n'ait pris le temps de vérifier le texte. Petit détail : Pokémon s'écrit toujours avec un «é» et pas Pokemon avec un «e». Une erreur que de fausses cartes arborent facilement. N'hésitez pas à aller voir sur les sites officiels des cartes Pokémon pour vérifier l'écriture de l'exemplaire qui vous intéresse, l'idée étant de pouvoir comparer ce point. Autre détail intéressant, la taille des caractères utilisés pour imprimer le texte peut elle aussi varier et une contrefaçon est susceptible d'utiliser une typographie plus grosse ou plus petite.

reprérer les boîtes de boosters contrefaites

Certains revendeurs proposent également des boîtes de 36 boosters (Display) Pokémon qui renferment des sachets contenant plusieurs cartes. Proposées officiellement en France pour plus de 100 euros minimum, ces boîtes peuvent également être contrefaites et contenir donc de fausses cartes. Si la boîte est vendue neuve, un blister doit garantir qu'elle n'a pas été ouverte. Sur la version officielle d'un display, le blister présente également le détail d'avoir des pokéballs translucides aux contours blancs qui parsèment la surface. Sans ces pokéballs, il est certain que la boîte a été ouverte puis remballée ou bien qu'il s'agit d'un faux display. Mais certains faux display possèdent aussi ces fameuses pokéballs, restez vigilants. Le plastique mou du blister en question doit également présenter un aspect solide et ne pas se déchirer facilement. A l'ouverture, le carton affiche également à l'intérieur un numéro de série.

Faire attention aux tarifs très attractifs

Autre point important, le prix. Afin de séduire les fans, les collectionneurs ou les spéculateurs qui penseraient faire l'affaire du siècle, les revendeurs de fausses cartes peuvent miser sur des ventes de cartes communes, rares et ultrarares à des tarifs compétitifs. Des vendeurs passent notamment sur les sites de vente en ligne AliExpress, Wish... pour écouler des lots de fausses cartes à des tarifs défiant toute concurrence. De même pour des lots de boosters et boîtes de display bradés à des tarifs atteignant parfois jusqu'à - 60 % par rapport aux produits officiels. Il s'agit généralement de contrefaçons.

Observer les effets holographiques

Le dernier point s'adresse davantage aux experts lorsqu'ils veulent acquérir une carte rare ou GX présentant des effets holographiques. Certaines fausses cartes tentent d'imiter les effets de surbrillance et le font parfois très bien. Là encore, il est important de comparer avec l'originale si cela est possible, ou encore de réclamer un maximum de photos de la carte prises sous toutes les coutures et différents angles afin de bien faire ressortir les détails holographiques si vous ne pouvez pas acheter en main propre.