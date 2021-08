Les meilleurs coffrets Blu-Ray et 4K de la rentrée 2021

Une avalanche de nouveautés attend les fans de cinéma à la maison. Du grand classique des années 1960 au film d'animation sorti il y a six mois à peine, il sera plus que jamais difficile de faire son choix.

«MonsieuR KLEIN»

Encore une belle mise en avant, grâce à la collection «Make my day» de Jean-Baptiste Thoret, chez Studiocanal. Dans «Monsieur Klein», on marche dans les pas d'Alain Delon, qui incarne le fameux Monsieur Klein sous l'occupation. Tout à tour fascinant et dérangeant, ce film réalisé par l'Américain Joseph Losey aborde les thèmes de l'identité et de l'obsession avec une grande finesse. Restauré dans une splendide version 4K, il avait obtenu 3 césars en 1977. Cette édition réalisée à l'occasion des 45 ans du film contiendra de nombreux bonus, dont une préface de Jean-Baptiste Thoret, «Monsieur Klein» revu par Michel Ciment et plusieurs entretiens, auxquels s'ajouteront aussi des fac-similés de documents d'époque concernant la traque des juifs sous l'occupation.

«Mr Klein», de Joseph Losey, Studiocanal, édition collector à 49,99€, sortie le 1er septembre

«The Goonies»

Encore une édition pour les Goonies ? Oui, et pas des moindres, alors que le réalisateur du film, Richard Donner, vient de nous quitter à l'âge de 91 ans. Après la sortie de la version 4K en 2020, voici une version dans la collection «Titans of Cult», que Warner réserve à ses pépites. Elle contient évidemment le film remasterisé, mis en valeur dans un coffret de toute beauté avec un effet de transparence, et agrémenté de nombreux bonus, dont un pin's, un poster et quelques suppléments à voir.

«The Goonies», de Richard Donner, Warner, 29,99 €, sortie le 1er septembre

«The Boxer»

Entre le réalisateur Jim Sheridan et l'acteur Daniel Day-Lewis, la collaboration a été fructueuse. Réunis sur trois films, entre 1989 et 1997, en voici deux désormais disponibles dans une très belle édition Blu-ray : «The Boxer» et «Au nom du père». Tous deux ont comme fil conducteur le conflit nord-irlandais et la souffrance qu'il a engendrée. Le réalisateur a d'ailleurs participé activement à la sortie de ce coffret puisque deux entretiens exclusifs avec lui ont été intégrés, et viennent s'ajouter à d'autres bonus tels que les bandes annonces ou des analyses de journalistes.

Coffret «The Boxer» et «Au nom du père» de Jim Sheridan, L'atelier d'images, 19,99€, sortie le 7 septembre en exclusivité à la Fnac

«Fenêtre sur cour»

Un monument du suspens remasterisé avec soin. Quelques mois après «Les oiseaux» et «Psychose», «Fenêtre sur cour» bénéficie à son tour d'une superbe édition, mise en valeur dans un coffret en métal très réussi. Un écrin de choix pour ce chef d'oeuvre d'Alfred Hitchcock, qui met en scène le grand James Stewart et la sublime Grace Kelly, pris dans un incroyable enchaînement d'événements. Parmi les bonus, on trouve un très bon making-of et un entretien avec le scénariste John Michael Hayes ou encore des photos de production. A noter : «Sueurs froides» sort à la même date dans une édition 4K de belle qualité également.

«Fenêtre sur cour», d'Alfred Hitchcock, Universal, 24,99€, sortie le 29 septembre

«The king of New York»

Le cinéma d'Abel Ferrara à son sommet. Dans «The King of New York», Christopher Walken brille tel un diamant noir, en caïd retiré (temporairement) des affaires. Mais le naturel revient au galop et les balles vont commencer à siffler. Remasterisé dans cette édition prestige, le film est un plaisir pour les yeux, et les nombreux bonus ne gâchent rien. Parmi eux, un entretien avec Abel Ferrara dirigé par Nicole Brenez, historienne du cinéma, ou encore un autre entretien avec Augusto Caminito, le producteur ddu film, des cartes, un pin's et une affiche.

«The King of New York», d'Abel Ferrara, Carlotta Films, 25 €, sortie le 8 septembre

«Labyrinthe»

Le célèbre marionnettiste Jim Henson, créateur des Muppets, n'a réalisé que deux films avant de disparaître en 1990 : «Dark Crystal» et «Labyrinth». Même s'ils ne sont pas exempts de défauts, ces deux long-métrages ont durablement marqué l'imaginaire. Avant l'avènement des effets spéciaux numériques, le cinéma de Jim Henson était une véritable prouesse visuelle, créée de toutes pièces par des artisans de talent. Dans «Labyrinth», la douce folie du marionnettiste atteint son paroxysme, avec le voyage de Sarah au pays du roi des Gobelins. L'édition 4K se montre la plus généreuse en bonus, avec près de 25 minutes de scènes coupées et commentées par Brian Henson le fils du réalisateur, ou encore les auditions pour le rôle de la jeune Sarah, incarnée par Jennifer Connelly.

«Labyrinthe», de Jim Henson, Sony, 29,99 €, sortie le 8 septembre

«Le grand chef»

L'éditeur Coin de mire continue à explorer le riche patrimoine français dans une collection appelée «La séance prestige». Avec l'arrivée d'une huitième vague de films, 49 titres en font désormais partie. Parmi eux, on conseillera «Le grand chef», un long-métrage pas si connu d'Henri Verneuil, mettant en scène Fernandel, aux prises avec un enfant pas commode. Comme à chaque fois, le film est mis en valeur dans un très beau coffret cartonné (limité à 3.000 exemplaires), avec des bonus que les fans de cinéma des années 1950 à 1970 apprécieront. On trouve notamment un livret de 24 pages, la reproduction de 10 photos d'exploitations sur papier glacé, ainsi que a reproduction de l'affiche originale. A noter : la séance comprend également, avant le film, une séance d'actualités, comme au cinéma, à l'époque.

«Le grand chef», d'Henri Verneuil, éd. Coin de mire, 32 €, sortie le 10 septembre

«Madame Bovary»

Au mois de septembre, le cinéma de Claude Chabrol va être à l'honneur. Carlotta Films sort trois films du maître en édition Blu-Ray, dont l'adaptation du célébrissime roman de Gustave Flaubert, «Madame Bovary». Isabelle Huppert, aux premières loges, irradie dans ce drame puissant. Un film d'époque qui semblait pourtant taillé pour le réalisateur, fin observateur des mœurs, qui n'aime rien tant que montrer l'hypocrisie des milieux bourgeois.

«Madame Bovary», de Claude Chabrol, Carlotta Films, sortie le 22 septembre

«The Servant»

Double ration de Joseph Losey pour cette rentrée. Quelques années avant«Monsieur Klein», le réalisateur américain réalisait, en 1963, «The Servant». Ici aussi, Joseph Losey s'intéresse au thème de l'identité, avec la relation étrange qui se noue entre un riche oisif et son jeune domestique, qu'il vient d'embaucher. Le film, fascinant, ressortira également en salles en 2022, à l'occasion de la rétrospective consacrée au réalisateur à la cinémathèque française. Dans ce coffret de belle facture, les deux ratios 1.66 et 1.77 sont proposés, tout comme des bonus inédits, qui viennent s'ajouter à ceux de la précédente édition.

«The Servant», de Joseph Losey, Studiocanal, 24,99€, sortie le 29 septembre

«Luca» et «Raya»

Une excellente livraison pour Disney, en cette fin d'été. «Luca», des studios Pixar, et Raya, des studios Disney animations, auraient tous les deux mérité une belle sortie au cinéma, mais la pandémie en a décidé autrement. L'arrivée des deux titres en Blu-Ray et DVD est donc une excellente nouvelle, même s'ils sont tous les deux disponibles sur la plateforme Disney+. Dans les deux cas, le divertissement est de très haut niveau et devrait séduire les fans, petits ou grands. Côté bonus, les éditions sont également très sympas, avec de nombreuses bandes-annonces et des scènes finalement coupées.

«Luca», de Enrico Casarosa (sortie le 24 septembre) et «Raya, le dernier dragon» (sortie le 25 août), Disney-Pixar, 15,99 € et 19,99 €

«The Thing»

Un vrai film culte, pour plusieurs générations de cinéphiles, alors que «The Thing» s'était fait descendre par la critique à sa sortie, en 1982. Près de quarante ans plus tard, Le long-métrage de John Carpenter ressort dans une splendide édition 4K, qui ne le rend pas moins terrifiant pour autant. Le boîtier steelbook est particulièrement réussi, et il renferme de très beaux bonus.

«The Thing», de John Carpenter, Universal, 29,99€, sortie le 29 septembre