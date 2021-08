Que veut dire «BV» ?

Il y a encore quelques années, le nombre de caractères par SMS était limité et à moins de se retrouver avec une facture téléphonique plus grosse que prévu, il valait mieux être concis. Les abréviations comme «BV» en ont aidé plus d’un, et adolescents comme jeunes adultes continuent toujours d'en utiliser.

Si ce langage reste un mystère pour vous, sachez qu'il tire son origine dans le verlan, les langues étrangères ou encore les abréviations. C’est le cas de «TMTC» (Toi même tu sais), «JPP» (J'en peux plus) ou encore du fameux «BV», une expression tout à fait populaire sur les réseaux sociaux notamment et qui n’est certainement pas une abréviation de «base verbale».

Employée pour «bien vu», elle souligne la pertinence et le judicieux d'une remarque. Dans certains cas elle peut être également utilisée comme diminutif de «bravo».

Avec l'essor des téléphones portables dans les années 2000, les adolescents se sont mis à «texter» à l'aide de transcriptions phonétiques à l'orthographe assez osée ou encore avec de simples abréviations. L'idée est simple, se faire comprendre en seulement quelques caractères. Et ce n'est pas avec l'apparition des smartphones aux claviers tactiles et correcteurs automatiques que les habitudes ont changées. Le jargon SMS est toujours là, «BV» aussi.