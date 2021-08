Ciné+ : Esprit de famille et Histoire à l’honneur pour la rentrée

Ça sent bon la rentrée sur Ciné+. Au mois de septembre, c’est l’esprit de famille qui règnera sur Ciné+Émotions avec une sélection de comédies hilarantes. Et c’est l’Histoire qui dominera, en octobre, avec son lot de récits passionnants.

Pour se mettre dans l’ambiance de la rentrée, la chaîne Ciné+Émotions rend hommage à la famille - et ses tracas - avec un large choix de films. Dont les excellents C’est quoi cette famille ?! et C’est quoi cette mamie ?! du réalisateur Gabriel Julien. Les abonnés myCANAL retrouvent également Thierry Lhermitte dans Joyeuse Retraite aux côtés de Nicole Ferroni et Michèle Laroque. Et avec Papi-sitter, c’est un face-à-face désopilant entre Gérard Lanvin et Olivier Marchal qui est au menu. On note également la présence des comédies incontournables que sont Little Miss Sunshine, La vie est un long fleuve tranquille, Neuilly-sa-mère, ou encore Repas de famille.

Sur Ciné+Famiz, le retour en salle de classe se fait plus léger devant L’école pour tous, avec Arié Elmaleh, La vraie vie des profs, ou encore Mercredi, folle journée ! Les amateurs du 7e Art savent qu’ils bénéficieront toujours de films de premier choix, avec notamment L’appel de la forêt avec Harrison Ford et Omar Sy, 10 jours sans maman avec Franck Dubosc, The Gentlemen de Guy Ritchie, mais aussi Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn sur Ciné+. Avec plein d’autres surprises à découvrir.

En octobre, c’est l’Histoire qu’on regarde

Du 4 au 31 octobre, l’opération Ciné+Histoire propose une sélection de plus de 30 films sur les grandes personnalités de notre ère. De Napoléon à Charles de Gaulle, en passant par Jeanne D’Arc, les abonnés vont traverser les années et les époques à la vitesse de leur télécommande.

Invasion Day , Les Suffraget tes, Monumen ts Men, Official Secrets, Madame Bovary, Le Colonel Chabert , Centurion, Le dernier vice-roi des Indes, Le procès de Jeanne D’Arc , etc... Les chaînes Ciné+ et myCANAL offrent un incroyable choix de films – actuels et anciens – sur des événements et/ou des figures de l’Histoire. De quoi se réchauffer le cœur alors que l’automne pointe à l’horizon.