Koh-Lanta La Légende: Tout savoir sur la nouvelle saison All-Star qui débute ce mardi 24 août

C'est l’événement TV de la fin de l’été. L’édition «All Stars» de Koh-Lanta est diffusée à partir de ce mardi 24 août sur TF1. Avec 20 candidats emblématiques sur la ligne de départ pour les 20 ans d’existence du célèbre jeu d’aventure.

Première surprise, c’est désormais le mardi soir – et non plus le vendredi – que les téléspectateurs vont pouvoir suivre les exploits des aventuriers sur la Une dans une édition baptisée «La Légende». Une décision certainement motivée par la rentrée chargée sur TF1 où les émissions Mask Singer, Danse avec les stars, ou encore The Voice All Stars sont attendues. Pas de quoi gâcher le plaisir des fans de Koh-Lanta face à un casting exceptionnel.

«Nous avons choisi de mélanger savamment des aventuriers qui ont gagné Koh-Lanta et ceux qui ont marqué le programme par leurs records. On a essayé de balayer toutes les générations et les époques de Koh-Lanta. Nous voulions des gens motivés, volontaires et charismatiques», précise Denis Brogniart, l’incontournable animateur du programme.

«Ce que je peux vous dire, c'est que pour fêter les 20 ans on va mettre les petits plats dans les grands et il va y avoir la crème de la crème», assurait pour sa part la productrice Alexia Laroche-Joubert au micro d’Europe 1 en avril dernier. Difficile de lui donner tort quand on découvre le nom des candidats présentés dans cette vidéo promotionnelle.

Parmi les 10 hommes et les 10 femmes présents, on ne retrouve que des noms incontournables qui ont marqué l’histoire de Koh-Lanta au fil des années, notamment Claude Dartois, Clémence Castel, Freddy Boucher, Teheiura Teahi, Sam Haliti, Clémentine Jullien, Karima Baradji, Jade Handi, ou encore Laurent Maistret. Et précisons-le immédiatement, cette version All Stars s’annonce particulièrement difficile.

Une difficulté augmentée

La production de Koh-Lanta a décidé de pimenter le jeu en modifiant certaines règles emblématiques. Ainsi, les aventuriers ne disposeront d’aucun stock de riz. Le matériel de survie sera réduit au maximum, avec seulement deux machettes à disposition. Et aucune épreuve de confort ne sera programmée au lancement.

«Nous avons réussi à faire en sorte qu’ils ne s’attendent pas à ce qu’ils vont leur arriver. Pour cet anniversaire en Polynésie, c’était important de remettre en avant les fondamentaux du programme. Les deux équipes vont être dispatchées de manière particulière au début, la survie va être extrême et les jeux auront toujours une difficulté supplémentaire», précise Alexia Laroche-Joubert.

Finaliste de la saison 17 et candidate de l’édition Le Combat des Héros, Clémentine Jullien avoue avoir été impressionnée par le niveau général des candidats présents dans cette version All Stars. «Ils n'ont pris que des machines ! Tout le monde est calé en survie et mérite sa place. On se dit que pour gagner il va falloir s'arracher. Le niveau de cette saison est incroyable», a-t-elle confié au site de Télé Loisirs.

La dernière de Claude Dartois

Deux fois finaliste en trois participations – dont l’inoubliable édition de L’île des héros – Claude Dartois assure que cette quatrième aventure sera sa dernière. «Je vous l'annonce, c'était ma dernière ! Ce sont les 20 ans et ma 4e participation. Si j'avais 30 ans encore, mais j'en ai 40... A un moment il faut savoir l'accepter. C'est bon, j'arrête. Plein d'aventuriers arrivent derrière. Ils ont le talent et l'envie et c'est ce qui prime à Koh-Lanta», confie-t-il au site de Télé Loisirs.

Papa de deux garçons, Claude Dartois a avoué avoir longtemps hésité avant de donner son accord pour cette version All Stars. Les téléspectateurs sont certainement heureux de le voir prêt à en découdre à nouveau. La concurrence s’annonce rude sur le campement, et tout le monde sait que dans Koh-Lanta, les performances physiques ne sont qu’une partie de l’aventure. Et qu’un sens de la diplomatie et de la stratégie sont tout aussi – voir plus – importants pour ceux qui souhaitent se hisser sur la première marche du podium.