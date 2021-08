Les Experts, Las Vegas : William Petersen hospitalisé pendant le tournage de la série

Le comédien William Petersen a été hospitalisé après un léger malaise, vendredi dernier, pendant le tournage de la suite de la série «Les Experts, Las Vegas».

Selon le site américain TMZ, celui qui incarne le personnage de Gil Grissom dans la célèbre série policière avait demandé à se reposer, alors qu’il tournait une scène dans un studio de Los Angeles. Quelques minutes plus tard, son état ne s’améliorant pas, une ambulance a été appelée afin de conduire le comédien de 68 ans, souffrant d’un état d’extrême fatigue, dans l’hôpital le plus proche. Une hospitalisation sans gravité décidée «par mesure de précaution», précise TMZ.

William Petersen tourne actuellement, avec Jorja Fox et Wallace Langham, une nouvelle saison de la série Les Experts, Las Vegas. Dont une bande annonce a été publiée à la fin du mois de juillet.

«Face à une menace qui pourrait mettre à mal toute la police scientifique et permettre la remise en liberté de milliers de tueurs, la nouvelle équipe d'enquêteurs doit demander l'aide de ses anciens amis, Gil Grissom, Sara Sidle et David Hodges. Ensemble, ils devront déployer toutes les dernières techniques scientifiques pour remonter les indices et préserver la justice», peut-on lire dans le communiqué officiel de la chaîne CBS.