Sex and the City : on sait enfin qui remplacera Samantha

Alors que les fans de la série «Sex and the City» attendent le reboot «And Just Like That…» avec impatience, l’absence de Kim Cattrall, qui incarnait la sulfureuse Samantha Jones, en a refroidi plus d’un. Cependant, une nouvelle venue viendra se greffer au groupe formé par Carrie, Charlotte et Miranda.

Les tensions entre Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker (qui incarne Carrie Bradshaw) auront eu raison du personnage de Samantha. L’iconique quatuor de célibataires newyorkaises ultra-branchées (et désormais toutes mariées) devait se transformer en trio dans la suite de la série. C’était cependant sans compter sur l’arrivée de Nicole Ari Parker au casting.

Cette dernière, notamment connue dans les séries «Empire», «Rosewood» ou encore «Chicago Police Department», ne reprendra évidemment pas le rôle de l’irremplaçable Samantha Jones, mais devrait interpréter, selon la presse américaine, celui de Lisa Todd Wexley, documentaliste et nouvelle meilleure amie de Carrie Bradshaw, la chroniqueuse passionnée de mode et narratrice de l'histoire. Lisa est présentée comme une mère de trois enfants, habitant Park Avenue, l’une des rues les plus huppées de la Grosse Pomme.

Sur Instagram, Sarah Jessica Parker, actrice principale mais aussi coproductrice du reboot, a publié un cliché d’elle accompagnée de Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York) et de Nicole Ari Parker, toutes très complices. Il se pourrait donc bien que le personnage de Lisa Todd Wexley intègre pleinement la bande de copines, et ne soit pas qu’un personnage secondaire.

Pas de panique pour les aficionados de la série, d’autres personnages incontournables feront leur grand retour dans «And Just Like That…», comme Mr Big (interprété par Chris North), le mari de Carrie, mais aussi Aidan Shaw (John Corbett), l’ancien amant de la chroniqueuse, ou encore Stanford Blatch (Willie Garson), son meilleur ami.

Le reboot de «Sex and the City», composé de 10 épisodes de 30 minutes, sera diffusé par HBO Max à la fin de l’année, si ce n’est début 2022.