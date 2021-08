Télématin : la nouvelle version avec Thomas Sotto et Julia Vignali ne fait pas l'unanimité

La nouvelle formule de Télématin a été lancée, ce lundi 23 août, avec Thomas Sotto et Julia Vignali à la présentation. Une première qui a eu du mal à convaincre les habitués du rendez-vous matinal de France 2.

Après le départ de Laurent Bignolas – qui avait succédé à William Leymergie en juin 2017 – de Télématin, c’est dans un nouveau décor et avec un nouveau générique que l’émission a débuté à 6h30, avec Thomas Sotto et Julia Vignali aux commandes de cette matinale ayant pour objectif de «se réveiller de bonne humeur».

Revivez le lancement de la nouvelle formule de #Telematin, proposée dans un décor et un habillage repensés.#habillage #Rentree2021 pic.twitter.com/Y379fl1Ddk — lenodal (@lenodal) August 23, 2021

Mais un premier bug technique lors de la présentation du journal présenté par Johanna Ghiglia est venu enrayer la dynamique, très rapidement après l’entame. La suite du programme a laissé de nombreux téléspectateurs – principalement les habitués de Télématin – sur leur faim. Animateurs, chroniqueurs, invités, etc... C’est une certaine cacophonie qui a été pointée du doigt par une partie des téléspectateurs.

#Telematin #Tm Nooonn mais pourquoi changer une émission qui fonctionne ? Tout le monde se coupe la parole c est infernal, faites le taire ! Rendez moi mon telematin — Marina (@Prescil14039676) August 23, 2021

Mais calmez vous sur le plateau! Adieu l'ambiance feutrée de Télematin, bonjour les voix criardes, les chroniqueurs qui parlent tous en même temps, ils me fatiguent déjà. Fini pour moi Télématin #telematin — Durzunel (@durzunel) August 23, 2021

Bien évidemment, au-delà des critiques, ils ont été tout aussi nombreux à souligner l’importance de laisser le temps à cette nouvelle formule, et à ceux en charge de la présenter, de trouver leurs marques. «Attendons un peu, je pense que c’est une belle alternative aux matinales des chaînes d’infos», «En ce qui concerne les présentateurs et sujets, ça le fait bien. Ça mérite un peu de réglages», «On va dire que c’est la première et qu’ils vont trouver leur rythme», peut-on aussi lire sur Twitter.