Cowboy Bebop : les premières images font réagir les fans

En 2071, le système solaire est devenu l'eldorado et les hors-la-loi ne sont jamais très loin. Véritable western spatial, la série animée culte Cowboy Bebop fera l'objet d'une adaptation en série live sur Netflix. Les premières images, qui viennent d'être dévoilées, divisent déjà les fans.

Lorsqu'on parle d'une œuvre culte, l'exercice d'en offrir une relecture est toujours périlleux. Et passer du format dessin animé aux prises de vue réelle a souvent déçu plus d'un fan. Mais Netflix garde confiance. Prévue pour le 19 novembre prochain, la première saison entend mettre en scène l'univers techno-jazzy développé dans l'anime original de Shin'ichirô Watanabe diffusé dès 1998. Le réalisateur japonais a d'ailleurs servi de consultant pour cette adaptation.

le casting et l'ambiance critiqués

Au casting, on retrouve John Cho (déjà vu dans la trilogie Star Trek), Daniella Pineda (The Detour) et Mustafa Shakir (Luke Cage). Ils incarneront respectivement le trio phare de l'anime : Spike Spiegel, Faye Valentine et Jet Black. On peut y voir également le chien corgi Ein, qui dans la série originale se montrait doué d'une intelligence rare.

Mais le trio d'acteur n'a pas manqué de faire réagir les internautes, très divisés à la vue des premières images. Les plus déçus comparant «le charisme de John Cho à celui d'une huître».

Parallèlement, certains tweetos n'ont pas manqué de relever les remarques sexistes lancées à l'attention de l'actrice Daniella Pineda sur ses formes.

Il reste bien sûr encore trop tôt pour donner un avis sur cette adaptation très attendue, qui semble toutefois faire des efforts pour rendre hommage aux 26 épisodes et au film Cowboy Bebop qui avaient en son temps connus un succès international très mérité. La compositrice de la série animée, Yoko Kanno, sera également de retour pour réorchestrer l'adaptation Netflix.

Pour rappel, la série de Shin'ichirô Watanabe nous entraînait à la fin du XXIe siècle, où un groupe de chasseurs de primes partait aux confins du système solaire pour appréhender des hors-la-loi. Un récit de SF qui n'était pas sans rappeler Cobra, célèbre manga de Buichi Terasawa sorti à la fin des années 1970.