Koh-Lanta : Clémence Castel passe un cap important dans son couple

Clémence Castel, qui sera dès ce soir sur la ligne de départ de l’édition All-Stars de «Koh-Lanta, la Légende», vient de révéler s’être pacsée avec sa compagne Marie.

C’est au magazine Nous Deux que l’aventurière de 36 ans a confié avoir franchi cette étape importante dans sa relation. Une union qui a été scellée au cours de ce mois d’août. «Je suis avec ma compagne depuis deux ans. Nous nous sommes pacsées au mois d'août. Je voulais en parler car c'était une histoire imprévue, et que l'imprévu peut apporter beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, je suis très heureuse», confie-t-elle.

La double gagnante de Koh-Lanta – en 2005 lors de sa première participation, et en 2018 dans Le Combat des Héros – avait fait son coming-out le 11 juillet dernier sur Instagram où elle révélait le visage de Marie, avec un texte fort pour expliquer sa démarche. «Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui... Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi», pouvait-on lire notamment.

Anciennement en couple avec l’ex-candidat de la Star Academy, Mathieu Johan, Clémence est la mère de deux garçons, Louis et Marin, nés en 2010 et 2014. Le couple avait annoncé sa séparation en juillet 2019.