Mariés au premier regard saison 5 : Laure et Matthieu sont parents d'une petite fille

Ils se sont dit «oui» dans l’émission «Mariés au premier regard». Candidats de la saison 5, Laure et Matthieu viennent d’accueillir leur premier enfant.

Cela faisait des jours que les fans attendaient cette merveilleuse nouvelle et scrutaient les moindres faits et gestes du couple sur les réseaux sociaux, ce dernier n’étant pas avare de vidéos et de blagues en tout genre sur le sujet.

La jeune maman a publié ce mardi 24 août sur son compte Instagram un tendre cliché, sur lequel elle apparaît avec son chéri Matthieu et leur fille prénommée Lya. «Nous sommes heureux de vous présenter notre petite Lya. Tout s’est très bien passé. Beaucoup d’émotions», a-t-elle écrit en légende.

Si l’on regarde bien sur les photos postées, cette jolie demoiselle serait née à la maternité d’Evreux en Normandie, région où Laure et Matthieu possèdent désormais une maison. Elle pesait à la naissance 3,85 kg et mesurait 51 cm.

Les internautes et anciens participants de l’émission diffusée sur M6 n’ont pas manqué de commenter cet heureux événement. «Félicitations la fierté MAPR 5», a déclaré Mélina, candidate elle aussi de la saison 5. «Une nouvelle poupée dans la team MAPR», a de son côté réagi Marlène, apparue dans la saison 3.