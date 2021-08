The Office : un reboot de la série à l'étude ?

Arrêtée en 2013 au bout de 9 saisons, «The Office» pourrait revenir avec de nouveaux épisodes dans un avenir plus ou moins proche.

Selon les propos de la directrice des divertissements chez NBC Universal, Susan Rovner, lors du Festival international de la télévision organisé à Edimbourg, la chaîne américaine NBC se «tient prête» à relancer la série sur son antenne en fonction des disponibilités et de l’envie du showrunner Greg Daniels. «Dès que Greg Daniels désire faire un reboot, nous nous tenons prêts», a-t-elle déclaré au site américain Deadline.

Greg Daniels avait évoqué la possibilité de relancer la série plus tôt cette année, assurant qu’aucun projet n’était activement à l’étude pour le moment. Mais qu’il n’excluait pas qu’un reboot de The Office puisse voir le jour à l’avenir. «Non, ce n’est pas impossible. C’est certain. J’aimerais être impliqué sur le projet, mais il y a deux séries sur lesquelles je travaille actuellement», avait-il confié au site américain Collider en janvier dernier.

Adaptation de la série britannique éponyme créée par Ricky Gervais, The Office a fait les belles heures de la chaîne américaine NBC entre 2005 et 2013 – et aujourd’hui des plates-formes de streaming – en plongeant les téléspectateurs dans un faux documentaire sur le quotidien des employés de la société Dunder Mifflin, avec la présence au générique de Steve Carrell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms ou encore B.J. Novak.