VIDEO : une première bande-annonce pour le documentaire événement «Schumacher»

La première bande-annonce du documentaire événement «Schumacher» vient d’être publiée par Netflix. Sa diffusion est prévue pour le 15 septembre prochain sur la plate-forme de streaming.

Une date qui coïncide avec le 30e anniversaire de son début de carrière en Formule 1, en 1991, alors qu'il est nommé remplaçant au pied levé de Bertrand Gachot dans la jeune écurie Jordan, peu de temps avant le Grand Prix de Belgique. Il rejoindra Benetton Formula dès la course suivante. Une équipe avec laquelle il remportera ses deux premiers titres mondiaux en 1994 et 1995, avant de rejoindre la Scuderia Ferrari en 1996, où celui qui fut surnommé «Le Baron Rouge» remportera 5 titres consécutifs entre 2000 et 2004.

Le documentaire Schumacher donnera la parole aux membres de la famille du pilote, notamment son épouse Corinna, son père, son frère, et ses enfants. De nombreuses personnalités du monde de la Formule 1 figurent également à l’écran, notamment Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Damon Hill, Flavio Briatore, et David Coulthard.

Tous se remémorent la carrière exceptionnelle de Michael Schumacher qui, avant son tragique accident de ski en décembre 2013, était considéré comme le meilleur pilote de tous les temps avec 91 victoires en Grand Prix, 68 pole positions, et 7 titres de champion du monde à son actif.