The Mandalorian : un nouvel épisode du «making of» confirme la présence de Mark Hamill sur le tournage (SPOILERS)

Le deuxième épisode de la saison 2 des «Making-of Star Wars : The Mandalorian» a permis de confirmer la présence et l’implication de Mark Hamill sur le tournage de l’épisode final de la saison 2 de «The Mandalorian».

Dans cet épisode, actuellement disponible sur Disney+, les téléspectateurs découvrent comment le comédien s’est retrouvé à enfiler à nouveau la cape de Luke Skywalker, et son sabre laser, pour les besoins de la série qui, dans l’épisode final de la saison 2 de The Mandalorian, voyait le plus célèbre Jedi fait une apparition surprise pour récupérer Bébé Yoda, alias Grogu.

Le créateur de la série, Jon Favreau, et plusieurs membres de l’équipe de production expliquent la prouesse technologique mise en œuvre – notamment l’utilisation d’un logiciel de «deep-fake» – permettant de modifier numériquement le visage du comédien, âgé aujourd’hui de 69 ans, afin de lui redonner les traits de celui qu’il avait dans sa trentaine en post-production, en utilisant des prises de vues de l’acteur tirées de la première trilogie.

Jon Favreau et ses équipes détaillent également toutes les précautions prises – aussi bien avec Mark Hamill qu'avec l’acteur en charge de le doubler sur le tournage – par la production, pour que cette apparition surprise de Luke Skywalker dans l’ultime épisode de la saison 2 de The Mandalorian reste un secret bien gardé jusqu’à sa diffusion. Un récit fascinant de bout en bout qui devrait ravir les fans de Star Wars et The Mandalorian.