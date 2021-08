Koh-Lanta, la Légende : Claude Dartois évoque avec émotion la mort de sa mère

Vainqueur de la première épreuve d’immunité dès l’entame de «Koh-Lanta : la Légende» mardi dernier, Claude Dartois s’est exprimé sur l’épisode le plus douloureux de son enfance : le décès de sa mère.

Dans un entretien accordé au magazine Public, l’aventurier a évoqué la mort de sa maman alors qu’il n’était âgé que de 9 ans. Un moment traumatisant qui l’a forcé à apprendre à se débrouiller très jeune, et à apprendre de ses erreurs. «Ma grande sœur est partie vivre chez ma tante, et je suis resté avec mon père qui travaillait beaucoup. Je n'avais pas de comptes à rendre : quand je ne rentrais pas un soir, il n'appelait pas la police ! Si ma maman n'était pas décédée, j'aurais été plus protégé. J'ai pris des risques, des décisions par moi-même : cela m'a fait grandir. Un peu trop vite parfois... mais j'ai une bonne étoile», confie Claude Dartois.

Un combat contre lui-même

Cette capacité d’adaptation et sa faculté à dépasser l’adversité ont aidé Claude à briller dans Koh-Lanta à chacune de ses participations. Pour lui, la compétition est plus une approche personnelle qu’une manière de se mesurer aux autres. «Je pars dans l'optique de donner le maximum et de prendre du plaisir à me dépasser, à combattre. Dans le jeu, je suis en compétition avec moi-même, plus qu'avec les autres», explique-t-il.

S’il venait à remporter cette édition All-stars du jeu d’aventure de TF1, Claude Dartois sait déjà ce qu’il ferait de l’argent : le réinvestir dans le confort de sa famille. «J'offrirai plus de confort à ma famille : une maison avec jardin pour mes fils, plutôt qu'un appart sans balcon, dans lequel ils partagent une chambre», précise le père d’Andréa et Marceau.