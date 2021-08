Canal+ : Champions League, Formule 1, rugby, boxe... le sport au cœur de la rentrée

Le sport prend la pole position sur Canal+ à la rentrée. Avec l’arrivée de la Ligue des Champions dans son intégralité, la Formule 1, le Top 14, ou encore la Moto GP. Et tout ça avec des consultants de premier choix.

Les amateurs de football vont se régaler sur la chaîne cryptée avec, chaque semaine, les deux meilleures affiches de la Ligue des Champions, la plus grande et la plus belle compétition du ballon rond. Celle où les légendes se font, et se défont. Et justement, en parlant de légende, c’est sur Canal+ que le PSG et leur nouvelle recrue, l’immense Lionel Messi, tenteront d’aller chercher la coupe. Ainsi que le titre de champion de France, détenu par le LOSC.

Pour l’occasion, un nouveau magazine fera son apparition sur les antennes de Canal+, avec le Canal Champions Club, co-animé par Hervé Mathoux, Laure Boulleau, et l’ancien international français, et deux fois vainqueurs de la Ligue des Champions, Eric Abidal. La cerise sur le gâteau pour tous les mordus de football se nomme le Champion’s League Stadium, un multiplex permettant aux abonnés de vibrer lors de chaque journée dans le stade de leur choix. Et de changer d’ambiance et de rencontre comme bon leur semble.

Le Top 14 sera, encore et toujours, à suivre sur Canal+, dès le 4 septembre, avec 4 matchs en prime time chaque semaine. On retrouve évidemment Isabelle Ithurburu à la présentation du Canal Rugby Club. Et cette saison, deux nouveaux consultants viennent renforcer une équipe déjà composée de Sébastien Chabal, Thierry Dusautoir, Marc Lièvremont, et Marie-Alice Yahe : Xavier Garbajosa et Franck Azema.

La Formule 1 et ses millions de fans viendront vibrer sur les circuits du monde entier au son de la voix de l’inénarrable Julien Febreau, avec la complicité de Jacques Villeneuve et Romain Grosjean. Le 5 septembre, c’est le Grand Prix des Pays-Bas qui sera à suivre sur les antennes de Canal+. Avec une réalisation et une expertise inégalée. Comme toujours.

La boxe, avec la rencontre de Tony Yoka face à Petar Milas le 10 septembre, la WRC et la Moto GP seront eux aussi incontournables sur la chaîne cryptée. Thomas Sénécal, directeur adjoint de la rédaction des sports de Canal+, a d’ailleurs annoncé la prolongation des droits de la F1 jusqu’en 2024, et ceux de la Moto GP jusqu’à fin 2029.