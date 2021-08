Canal+ : La Flamme, Validé, Blanche Gardin... la chaîne fait le plein de nouveautés séries

Canal+ fait sa rentrée en grande pompe du côté des séries avec de nombreuses nouveautés annoncées, et le retour des incontournables que sont La Flamme ou Validé.

La chaîne cryptée a fait les choses en grand concernant les productions maisons, avec pas moins de 13 nouvelles créations originales dans les tuyaux pour la saison 2021/2022. Avec, pour commencer, la première série de Julie Delpy, On The Verge, à découvrir à partir du 6 septembre sur Canal+ - et disponible en intégralité dans la foulée sur myCANAL – sur l’histoire de quatre amies quadragénaires vivants à Los Angeles. Les téléspectateurs partageront leurs galères, leurs désillusions, et leurs espoirs.

Autres nouveautés, et pas des moindres, les abonnés vont découvrir prochainement la première série de Blanche Gardin, La meilleure version de moi-même. Mais aussi le feuilleton déjanté imaginé par Alex Lutz, La vengeance au triple galop, sorte d’hommage délirants aux vieilles séries des années 1980 avec un casting complètement ahurissant : Audrey Lamy, Leila Bekthi, Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Karin Viard, ou encore Guillaume Gallienne. Les mini-séries VTC – portée par l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani – et Infiniti, avec Céline Sallette et Daniyar Alshinov, seront également au programme.

Les suites de programmes à succès

Les abonnés peuvent également se réjouir à l’idée de découvrir la suite des séries déjà lancées par la chaîne cryptées, à commencer par les saisons 2 de Validé, qui cette fois suivra le parcours d’une héroïne dans le monde du rap, et d’OVNI(s), avec Melvil Poupaud. Présent lors de la conférence de rentrée de Canal+, Jonathan Cohen a révélé que le tournage de la suite de La Flamme, qui se déroulera au Mexique, était imminent. Si l’idée de faire une version féminine dans la deuxième saison a longtemps été évoquée, le comédien a révélé que l’écriture de la suite avait totalement modifié cette trajectoire, et qu'elle serait désromais tournée vers «l’aventure» – rien à voir avec Koh-Lanta précise-t-il – pour Marc, le personnage principal.

Canal+ a prévu d’enrichir son offre de plus d'une trentaine de séries étrangères, avec Shadowplay, la saison 5 de Gomorra, American Crime Story : Impeachment, l’ultime saison de This Is Us, la saison 6 de Billions, Genera+ion, American Rust, Paraiso, la très attendue saison 2 de Your Honor avec Bryan Cranston, Ridley Road, et bien d’autres fictions à découvrir tout au long d’une saison riche en découvertes.

À noter que toutes les séries sont disponibles à la demande, dès le moment de leur diffusion, sur la plate-forme de streaming myCANAL.