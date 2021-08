L'amour est dans le pré saison 16 : Karine Le Marchand en fauteuil roulant, les internautes réagissent

La 16e saison de l’émission «L’amour est dans le pré» a officiellement été lancée ce lundi soir. Si les regards étaient tournés vers les agriculteurs célibataires et leurs prétendantes, Karine Le Marchand n’est pas non plus passée inaperçue.

Et pour cause. Lors de ce premier épisode au cours duquel les téléspectateurs ont pu découvrir les speed-dating d’Hervé «le Picard» qui n’a jamais été en couple, de Vincent qui avait refusé de voir les photos des femmes venues le rencontrer, ou encore de Jean-Daniel, ce Suisse sensible et «connecté» à ses vaches, la présentatrice Karine Le Marchand s’est en effet présentée en fauteuil roulant, lequel avait été décoré de grandes et belles fleurs pour l'occasion.

Avant de lancer les festivités, celle qui ne manque jamais d’humour a lancé : «Entre deux carottes et trois poireaux, je suis restée dans le thème et je viens de me faire enlever mon oignon. C’est donc le pied bourgeonnant et sur ce carrosse fleuri que je déclare ouverte la cérémonie des rendez-vous galants».

Pendant le tournage de cette émission au printemps dernier, Karine Le Marchand était en convalescence après avoir été opérée d’un hallux valgus, une malformation de l’orteil qui peut être handicapante et qu’il est préférable, si possible, de retirer. Et la maman d’Alya a tenu à assurer le show coûte que coûte, arborant une chaussette fleurie pour dissimuler son plâtre.

Une intervention qui a fait réagir les internautes lundi soir sur la Toile.

Pourquoi Karine est en fauteuil roulant ? #adp2021 — Cassie Be (@Cassie_B9) August 30, 2021

Pourquoi Karine Le Marchand elle est en chaise roulante ? — Baky Meïté (@therealbak) August 30, 2021

Certains étaient très inquiets de voir la présentatrice d'ADP dans un fauteuil roulant, d'autres ont préféré en rire et ont multiplié les parodies sur les réseaux sociaux.