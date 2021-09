Canal+ : deux nouvelles chaînes font leur apparition

C’est un événement qui n'avait pas eu lieu depuis près de dix ans. Deux nouvelles chaînes, Canal+ Docs et Canal+ Kids, vont faire leur apparition le 9 septembre dans les offres de la chaîne cryptée.

Pour la chaîne consacrée aux documentaires – un genre très prisé par les abonnés selon Canal+ – c’est un large choix de films inédits, comme TINA, le biopic événement de la chaîne américaine HBO consacré à Tina Turner, qui sera proposé. De son côté, Le souhait de Robin raconte la bataille de l’acteur Robin Williams face à la maladie, tandis que Bruno vs Tyson, signé par le réalisateur oscarisé Kevin MacDonald, revient sur le duel entre Franck Bruno et Mike Tyson. Au total, à son lancement, ce sont plus de 180 documentaires qui seront accessibles sur Canal+Docs.

La chaîne a également pensé aux enfants. Évidemment. Avec une chaîne dédiée aux 4-12 ans baptisée Canal+ Kids, et des programmes en phase avec leur époque et spécialement conçus pour les enfants. Il y a des productions originales, comme Mush-Mush et les Champotes ou Kaeloo, mais aussi plein de nouveautés, des documentaires, et des émissions ludiques destinées aux plus jeunes. Ce sont pas moins de 5.000 heures de contenus qui seront accessibles dès le lancement.

À noter que, chaque semaine, trois soirées thématiques seront proposées entre 19h et 21h, avec Ambiance Série le mardi, Sursurprise le vendredi, et La grande bizarrerie le samedi.