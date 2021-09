Koh-Lanta, la Légende : la surprise de taille de la production aux candidats éliminés

Le deuxième épisode de Koh-Lanta, la Légende a confirmé la surprise réservée par la production aux candidats éliminés lors du conseil. Ces derniers peuvent décider de rejoindre l’Île des Bannis, avec une chance de réintégrer le jeu par la suite.

La sentence des aventuriers n’est donc pas totalement irrévocable dans cette édition All-stars de Koh-Lanta. Karima et Ugo ont pu le constater au moment où ils s’apprêtaient à quitter le jeu d’aventure de TF1. Tombés nez-à-nez avec une pancarte leur demandant de faire un choix : soit rester dans l’aventure en ne pouvant compter que sur eux-mêmes, soit accepter la décision de leurs camarades, et partir.

Bien évidemment, ni l’un ni l’autre n’ont fait le choix du départ. Et c’est donc sur l’île des Bannis que Karima et Ugo se sont retrouvés. Ils ont été rejoints à la fin de ce deuxième épisode par Patrick et Cindy, tous deux éliminés lors d’un conseil surprenant où les vainqueurs de l’épreuve d’immunité ont obtenu le pouvoir d’immuniser un candidat de leur choix. Clémence a choisi de sauver Maxime, qui était en fâcheuse posture chez les hommes. Tandis que Loïc a sauvé Alexandra, elle aussi menacé chez les femmes.

Une île déjà aperçue en 2012

Ce n’est pas la première fois que l’île des Bannis figure dans une édition de Koh-Lanta. En 2012, en Malaisie, elle avait accueilli Bernard, Élodie, Nadine et Philippe. Mais ces derniers y avaient été isolés au début du jeu en attendant de rejoindre leurs tribus respectives. Cette fois, cette île représente une deuxième chance pour les aventuriers éliminés lors des conseils.

Mais attention. Tous ne pourront pas sauver leur tête, et reprendre le cours de l’aventure comme si de rien n’était. Comme préciser pendant ce deuxième épisode de Koh-Lanta, la Légende, ils devront se mesurer les uns aux autres dans des épreuves qui se dérouleront dans une arène pour espérer avoir une chance de revenir auprès de leurs camarades. En cas de défaite, c’est la porte de sortie. Cette fois sans espoir de retour. C’est au moment de la réunification que les deux derniers bannis encore présents pourront revenir… à la surprise générale.