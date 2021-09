Koh-Lanta, la Légende : Loïc revient sur son hommage à Bertrand-Kamal

Arrivé dans «Koh-Lanta, la Légende» à la suite du départ sur blessure de Freddy, Loïc a remporté l’épreuve d’immunité dès sa première participation. Et en a profité pour rendre hommage à Bertrand-Kamal.

C’est avec un baiser envoyé vers le ciel que le jeune savoyard – finaliste de Koh-Lanta : les 4 terres – a fêté sa première victoire quelques heures seulement après avoir rejoint la tribu des hommes. Un détail qui n’a pas échappé à Denis Brogniart, qui lui a demandé de préciser la signification de son geste au moment de lui remettre le collier d’immunité.

«À la fin de l'épreuve j’ai fait un bisou vers le ciel parce qu'il y a notre amour de Béka qui est là, mon grand frère de l'équipe de l'Est...Aujourd'hui, j'étais deux sur cette épreuve», a précisé Loïc.

Dans un entretien accordé au site de Télé Loisirs, le jeune homme est revenu plus en détail sur ce moment plein d’émotions. «Cette épreuve je l'ai vraiment vécue comme ça, comme si on était deux. J'ai ce souvenir, quand j'ai pris la noix de coco (l'épreuve consistait à lancer des noix de coco dans un panier éloigné d’une dizaine de mètres, ndlr), je pensais fort à lui, j'avais vraiment l'impression d'être avec lui. J'avais eu ses parents au téléphone juste avant de partir sur Koh-Lanta, ils ne savaient pas que j'y participais bien sûr, et je leur avais dit que si je devais refaire l'émission un jour, je lui ferais honneur. Tout ça, ça m'a beaucoup aidé sur cette épreuve, ça m’a porté. Preuve qu'avec le mental et quand on est bien entouré, on peut tout faire», précise Loïc.

Candidat marquant de Koh-Lanta : les 4 terres, Bertrand-Kamal est décédé en septembre 2020 d’un cancer du pancréas, en plein milieu de la diffusion de l’émission. Les candidats ayant participé à cette édition, mais aussi la production et les téléspectateurs, avaient multiplié les hommages à l’aventurier au moment de la terrible nouvelle.