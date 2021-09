Koh-Lanta, la Légende : pourquoi l'émission ne sera pas diffusée mardi 7 septembre ?

Les fans de Koh-Lanta vont devoir attendre deux semaines avant de découvrir la suite de l’édition All-stars, en raison de la diffusion d’un match de l’équipe de France de football. Une nouvelle qui a fait réagir les téléspectateurs.

Il faudra donc attendre le mardi 14 septembre pour voir le troisième épisode de Koh-Lanta, la Légende. TF1 étant le diffuseur officiel des matches des Bleus, la chaîne retransmettra la rencontre entre la sélection tricolore et la Finlande mardi prochain, une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Denis Brogniart a pu constater la déception des téléspectateurs devant cette annonce lors d’un live diffusé sur son compte Instagram, dans lequel il revenait sur le deuxième épisode de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Et l’animateur a tenté de calmer les esprits de certains – déjà échaudés par la modification de la programmation de l’émission, désormais diffusée le mardi au lieu du vendredi – en rappelant que TF1 ne faisait que se plier aux exigences du calendrier de l’Équipe de France.

«C'est injuste que le foot passe avant Koh-Lanta ? Non ! Ben non ! Vous savez, TF1 est partenaire de l'équipe de France de football, et ce n’est pas TF1… Si TF1 avait eu le choix, je ne pense pas qu'ils auraient mis le match mardi soir ! Mais c'est l'organisation des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde qui est ainsi faite !», rappelle-t-il.

«Il y a des semaines et des jours réservés aux matchs internationaux, c'est mardi prochain, et ce n’est pas grave ! Vous allez regarder le foot, parce qu'il y a plein de gens qui aiment à la fois Koh-Lanta et le foot, et puis on se retrouvera dans 15 jours», poursuit l’animateur.

Denis Brogniart s’est également amusé à répondre à un message d’un internaute qui réagissait aux commentaires dépités, en écrivant : «Les gens ont cru que Denis c'était le directeur de TF1, enlevez le foot ou mets Koh-Lanta le vendredi !». Ce à quoi l’animateur a répondu avec humour : «Non je ne suis pas le directeur de TF1 ! Je vous ai expliqué pourquoi le foot, c'est mardi prochain, et en plus moi j'adore donc voilà, on se partage l'antenne ce mardi !».