Top Chef : les internautes affichent leur immense tristesse après l'annonce de l'éviction de Michel Sarran

Le chef Michel Sarran ne rempilera pas pour une nouvelle saison de «Top Chef». Alors que la production a souhaité renouveler le jury, les internautes ont fait part de leur tristesse.

Michel Sarran a annoncé hier, lundi 31 août, la triste nouvelle sur son compte Instagram. Après sept saisons passées à coacher les candidats du plus grand concours télévisuel de cuisine, il raccroche son tablier à la demande de la production. «J’ai une annonce à vous faire et ça concerne Top Chef», a expliqué ce dernier dans une vidéo. Et de poursuivre : «Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine. M6 ayant décidé de changer le jury, voilà, l’aventure s’arrête pour moi».

Une décision qui passe mal auprès de nombreux internautes, fans du chef étoilé.

Tristesse et colère des internautes

Le chef, qui a fait part de sa déception à nos confrères de La dépêche, confiant que « ce n'était pas sa décision», a reçu de nombreux messages de soutien et de remerciement de la part des internautes, visiblement déçus par ce choix. « Mais pourquoi ? » s'interroge l'un d'entre eux. «ON ANNULE TOUT ! Je répète, notre chef préféré ne fera pas partie de Top Chef », note un autre, quand la plupart souligne les qualités de Michel Sarran, qui aura incontestablement marqué l'émission au fil des saisons.

« Top chef n'aura pas la même saveur sans vous », « Top chef sans vous, ce n’est plus Top chef », «Oh non, vous êtes tellement bienveillant, vous allez laisser un vide», «Ohhh non. Vous étiez le Chef le plus proche des candidats et naturel de l’émission. Quel dommage de ne pas vous avoir choisi pour la prochaine saison. Ne changez rien. On continuera de vous suivre Chef », peut-on lire parmi une foule de commentaires.

Des internautes qui n'hésitent d'ailleurs pas, à manifester leur colère et à critiquer ouvertement cette décision. « Quelle mauvaise décision!!!! @michel_sarran est tellement authentique, tellement proche des gens, il était une réelle valeur ajoutée à l’émission!!! C’est dommage! », «Je suis abasourdie !!!!!!!! Déçue !!!!! J'en veux énormément à @m6officiel quelle mauvaise stratégie !!! Vous allez nous manquer chef, votre humour, votre bienveillance», soulignent plusieurs internautes, quand d'autres appellent au «Boycott» ou souhaitent lancer une pétition : «Go pétition contre m6 !!».

De son côté, la chaîne et Studio 89 ont salué, dans un communiqué, «le talent, le professionnalisme et l'envie de transmettre» de Michel Sarran. « Grâce à lui et aux autres jurés, il a participé à faire du concours "Top Chef" une référence unique dans le monde culinaire».

Hélène Darroze et Philippe Etchebest saluent leur copain

Ses deux compères, Hélène Darroze et Philippe Etchebest ont, eux aussi, pris la parole via les réseaux pour célébrer leur «ami» et les bons moments passés ensemble sur le plateau de l'émission devenue culte. «Tu vas nous manquer», ont écrit les deux chefs, qui endosseront à nouveau leur rôle de juré la saison prochaine avec une nouvelle tête d'affiche. Le chef triplement étoilé Glenn Viel rejoindra en effet l'équipe et remplacera Michel Sarran.