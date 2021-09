Star Wars : Une expo LEGO s'installe à Levallois-Perret

Gamme de jouets désormais indissociable de l'univers de la Guerre des Etoiles, les Lego Star Wars sont au cœur d'une exposition à l'hôtel de ville de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) jusqu'au 19 septembre.

Les fans de la famille Skywalker, de Dark Vador, de R2-D2 et Chewbacca pourront notamment admirer la réplique grandeur nature du célèbre X-Wing de Luke Skywalker, composé d'1.584.900 briques en plastique, qui ont été assemblées durant plus de 1.750 heures. Et le résultat s'avère impressionnant avec ce vaisseau spatial qui s'étale sur plus de 10 mètres de longueur pour 10 mètres d'envergure sur la place de la mairie. Ce modèle, ainsi que l'ensemble des œuvres présentées à lintérieur des murs de l'hôtel de ville de Levallois-Perret ont été patiemment assemblés par la société Histoire en Briques, qui détient la licence Lego officielle pour réaliser les reproductions et des expositions sur le thème de ces briques créées en 1932 au Danemark.

Les figures emblématiques de l'univers à découvrir

C'est dans leurs bureaux situés à Croissy-sur-Seine (Yvelines) que les membres d'Histoire en Briques ont préparé l'ensemble des jouets Lego Star Wars qui sont exposés. A l'intérieur de l'hôtel de ville, les jedis et les jeunes padawans pourront découvrir des répliques grandeur nature des robots R2-D2 et de C-3PO, mais aussi des personnages Ian Solo, Luke et Dark Vador en versions Lego.

L'aventure des Lego Star Wars a commencé en 1999 pour nous emmener vers une galaxie pas si lointaine, et construire son propre space opera avec les héros et les héroïnes de la saga.

L'exposition la saga Lego Star Wars est gratuite et visible jusqu'au 19 septembre à l'hôtel de ville de Levallois-Perret. Elle est accessible en semaine de 16h30 à 18h et le week-end de 11h à 18h.